台中北屯家族群聚感染案，至今造成4家庭21人確診，其中李老先生（案7928）在6月2日下午重症不治，他是該群聚首例確診的72歲婦（案7527）的丈夫，因3子3媳全在隔離治療中，無法見他最後一面，僅能以電話聯繫安排父親後事，只有同院治療的妻子，在指揮中心同意下到病房道別。

李姓夫妻育有三子一女，大女兒出嫁到外縣苗栗市，是唯一一位沒有被隔離，她表示，因父親沒有手機，而母親則用傳統手機，所以到現在無法視像通話，只能用語音電話聯絡。

大女兒指，母親在父親過世的隔天，病況急轉直下，原本白天還可以走動、跟各兄弟姊妹講電話，但隨着血氧濃度急速下降，目前只能臥床。大女兒心疼表示，昨透過手機勸媽媽不要急着放棄，但媽媽只交代她：「有萬一就不要急救。」大女兒又指，媽媽自己都生病了，仍擔心也被確診的三個兒媳跟孫子的健康，「媽媽跟爸爸個性淡然豁達，堅持選擇跟爸爸一樣的方式，拒絕插管等急救，我們也只能尊重她。」

民進黨市議員曾朝榮表示，「真的很讓人擔心這個家族一家人的狀況。」兒子、媳婦等都感染確診被隔離治療，他們要面對失去家人悲痛的同時，還要與病魔搏鬥，令人感到傷痛，呼籲台中市民政局盡速出面協助後續事宜，包括先提供棺木、骨灰、塔位等，並請禮儀公司處理。

據了解，台中北屯區5月29日爆發家族群聚感染案，先是1家7口的72歲媽媽（案7527）出現發燒癥狀，經採檢後發現確診，接著其鄰居曾接待過萬華的友人，該名友人回到萬華後確診死亡，整個傳播鏈包括家族中3個兒子、3名媳婦、長孫等9人確診，陸續親友、鄰居等多人也染疫，家族群聚感染傳播鏈達21人。

台灣《蘋果新聞網》

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