新西蘭一名韓裔男子涉嫌在11年前旅行上海期間，謀殺一名女子後，逃回該國。北京當局於案發後兩年向新西蘭提出引渡要求，有關引渡訴訟拖拖拉拉，直至昨日，新西蘭最高法院終於裁定，如果中國能進一步保證免受虐待與公平審判，新西蘭司法部才把涉案疑犯引渡至中國。

根據外媒報道，涉案男子金京燁（Kyung Yup Kim），出生於南韓，14歲時移居新西蘭，隨後獲當地永久居留權。中國公安當局指控，金京燁涉嫌於2009年在上海旅行期間殺害20歲女子陳佩芸（Peiyun Chen，音譯）後，潛逃回新西蘭。2011年5月，新西蘭政府收到中國提出引渡金京燁的要求。

至2015年底，時任新西蘭司法部部長亞當斯（Amy Adams）決定將金京燁引渡至中國。不過，金京燁否認涉案，其律師強調，要是將金京燁引渡至中國，他將會遭受不公平審判。

2019年6月，新西蘭上訴法院以存有人權風險為由，命令新西蘭政府重新評估有關引渡安排。當時正值香港人陳同佳涉嫌在台灣殺害女友一案，連帶引發香港政府「送中」修例爭議，引起國際社會關注。而金京燁的「送中」爭議，也成為新西蘭與澳洲媒體的關注焦點。

澳洲《衞報》（The Guardian）報道，新西蘭最高法院昨日裁定，假如新西蘭政府能夠透過外交途徑，獲得中國政府進一步保證，金京燁不會遭受虐待並能獲得公平審判的話，那麼新西蘭司法部是有理由將金京燁引渡至中國。據悉，新西蘭最高法院已將該案延後至今年7月。

金京燁的律師艾里斯（Tony Ellis）不滿昨日的裁決，他提醒在中國的訟訴案件中，「99.9%是會認罪的」。他解釋，「因為被告都非常害怕被虐待，而且是不可能避免地遭受虐待。」

艾里斯強調：「聯合國禁止酷刑委員會（UN Committee Against Torture）已有清楚報告，指中國當局有系統地執行虐待的情況。」

報道引述新西蘭最高法院的裁決書提到：「我們（最高法院）並不認為高定罪率，例如高達98%至99%的定罪率，就必然意味着當地法院體制存有偏頗。」

艾里斯昨日接受新西蘭廣播公司（RNZ）訪問時表示，新西蘭是重視人權的自由國家，但最高法院竟然作出有關裁定，讓他感到「驚訝」。艾里斯又指，過去十年來，瑞典、波蘭和捷克都曾拒絕引渡疑犯到中國。他已正準備將此案，呈交聯合國人權委員會請求仲裁。

新西蘭Newshub / Radio New Zealand

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