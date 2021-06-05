內地人口嚴重「老化」，經濟因素被指成為最好的「避孕藥」，年輕人遲婚不育，甚至不婚不育逐漸成潮流。北京當局宣佈實施第三孩生育政策後，有內地銀行被爆準備推出「三胎生育貸」，最高可貸款30萬元人民幣（下同，36.4萬港元）。網民反應熱烈，有網民說：「能正常貸到款也是個好事，強過去借網貸」，亦有網民認為「彩禮貸後又一奇葩貸款」。 涉事銀行疑因方案引發爭議，竟突然以尚在研究評估階段為由，表示暫無推出計劃的打算。

據內媒報道，江西赣州微博昨日有網友，發佈一張標題為「中國銀行江西省分行『生育消費貸』」的廣告宣傳圖片，巨細無遺羅列了該項貸款的內容，包括對象、金額、期限、用途、還款方式等。

其中，消費貸適用對象，為已婚的20至50歲人士，懷孕滿6個月至幼兒兩歲，貸款額依照所生孩子而定，一胎最高10萬元，二胎最高20萬元，三胎最高30萬元，具體以實際審批金額為準，期限為最長3年，但貸款同時規定必須用於生育所需消費開支，不得用於購房、炒股、理財、經營等。至於還款期，若選擇1年期以內，連本帶息一次償還；或1年期以上，按月分期還償本金及利息。

自有關廣告宣傳在網上瘋傳後，內媒紛紛以「貸款生三胎？中國銀行又『亮』了」，「貸款養娃不是夢，三胎貸來了！」，「一胎10萬，二胎20萬，三胎30萬！『生育消費貸』來了？」等標題作出報道。

中國銀行江西分行微信公眾號昨晚澄清指，「生育消費貸」是內部評估訊息，尚在進行研究評估，就目前評估來看，現有消費貸款產品已能夠覆蓋相應需求，因此暫無推出有關計劃的打算。

不過，有內媒爆料指，該行曾在前日下午短暫推出這項「生育消費貸」，個人貸款部還定出，生育消費貸一年期利率4.85%，一年以上為5.4%。有報道更謂，銀行方面還印製了海報，員工不斷將有廣告發到朋友圈，但最後不知何故而被叫停。有分析指，監管當局擔心，民眾的還款能力或出現問題，容易衍生借貸陷阱。

內地近年推出不少「奇葩」貸款，江西九江銀行早前就推出「彩禮貸」，最高可貸30萬；雲南西山北銀（北京銀行）村鎮銀行更推出「墓地按揭貸」，最高可貸20萬元。有業內人士曾表示，這些名目的貸款實際就是消費貸，名稱觸碰了社會痛點，容易引起民眾熱議，變相助長宣傳。

界面新聞/ 《中國基金報》/ 運營商財經網

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