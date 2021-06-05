美國總統拜登將在6月16日與俄羅斯總統普京會晤，討論從人權到網絡攻擊等一系列緊迫的問題。美國之音報道，國際關係專家預計，拜登與普京的首次峯會不會有任何實質性成果之餘；與此同時，分析中美俄關係，預料美國將繼續冷處理與中國的關係。

蘭德公司（RAND Corporation）國防事務高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示，對於美國來說，中國和俄羅斯構成的是截然不同的挑戰。在這兩種情況下，採取多邊主義的做法最符合美國的利益。針對俄羅斯的威懾戰略，由於北約的存在與地位，美國對俄羅斯的陣地已經非常堅固。美國可以更多地依靠其歐洲盟國，來充分和有效地威懾俄羅斯。

何天睦認為，美國對中國的陣地則比較弱。在亞洲，由於沒有等同於北約的同盟，而美國有幾個盟友在經濟上又依賴於中國；中國人民解放軍能夠在第一島嶼鏈中投射出強大的力量。美國必須投入更多資源，以加強其在亞洲的軍事存在；同時，美國還必須在外交上更加努力地加強自身影響力，以平衡中國在印太地區的影響力。

美國夏威夷研究機構「東西方中心」（East-West Center） 高級研究員饒義（Denny Roy）則認為，從戰略角度來看，「華盛頓應該試圖拉攏俄羅斯遠離中國，使得俄羅斯相信中國對美俄兩國都構成威脅。」北京和莫斯科似乎一直走得更近，無疑成為對美國在亞太地區勢力的抗衡。

美國夏威夷研究機構「東西方中心」（East-West Center） 高級研究員饒義（Denny Roy）認為，由於拜登政府迄今為止把俄羅斯和中國都視為強大的流氓或惡棍國家，“因此這反而加強了中俄之間的準聯盟關係”。

華盛頓智庫國家利益中心（Center for the National Interest）外交政策高級研究員桑德斯（Paul J. Saunders），華盛頓管理三角關係最有希望產生效果的方法，是與北京和莫斯科保持有效的關係。不時地允許與其中一方展開合作的可能性，從而使得北京和莫斯科各自都會認真地對待一種可能性：在某一特定問題上，可能另外一方會站在華盛頓的一邊，或者採取棄權的態度。

自從美國總統拜登一月份上任，特別是美中兩國高級外交官員首次阿拉斯加會晤爆發唇槍舌劍以來，北京駐美的外交官一直試圖斡旋爭取中美早日實現拜登與習近平的峯會；但華盛頓似乎對此興趣不大。

桑德斯表示，拜登與習近平的峯會，或不會太早出，因為拜登政府可能需要更多時間來確定未來的發展方向：「拜登過早地與習近平會晤，可能會破壞這一進程，甚至可能會進一步削弱美中關係，特別是考慮到目前圍繞中國及其行為的美國國內政治氛圍。」

何天睦認為，美國已將中國列為競爭對手：「表明它認為與盟國和夥伴的關係，要比與中國建立關係更重要。」饒義表示，拜登似乎是在向北京發出信號，表明美國不需要像中國那樣，迫切需要與對方建立良好的關係。但拜登最終還是會與習近平見面，但短期內習近平還必須被拜登晾在那裏一段時間。

美國之音

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