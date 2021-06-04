19世紀中後期開始，有無數華工被騙到海外打工，抵埗後卻遭不人道對待，更有人客死異鄉。怎料，這類「賣豬仔」悲劇近日歷史重演，內媒報道，廣西18歲少女小王早前向公安求助，親述遭「高薪招工」誘騙到緬甸北部，被迫從事電訊詐騙，被禁錮的60日內經歷鋼管電棍毆打、關水牢、不給吃飯等恐怖遭遇。

小王去年底獲友人告知，緬北有高薪工作待遇，月薪10幾萬元人民幣（下同，逾15.8萬港元）包車票、食宿，令只有初中學歷、只有數千元月薪的她心動，於是在未有通知家人的情況下前往當地。

最初，確實有人替小王安排前往緬北的車票和住宿，但當她到了緬北後，才發現所謂的公司其實是電訊詐騙集團，所謂「高薪工作」就是從事電訊詐騙活動。小王憶述，「公司外面有拿槍的保安，封閉式的鐵門，裏面住了一大批人，房裏有一台電腦和幾部手機。」而且，她被迫交出手機、銀行卡及身份證，從當天開始便被要求進行電訊詐騙活動。

在緬北的2個月，她和其他受害人被關在大鐵門內，每當不聽話就要捱打。自己是女生，兇徒下手較輕，若是男的不聽話，就會被數十個人圍毆至失去知覺。

「比電影中的要可怕百倍！」她表示，當她做了1、2個月後，第一次和幾個工友嘗試逃走，但沒跑出多遠就被捉回，然後便遭人持鋼管電棍毆打，有男同伴被毆後鼻青臉腫，鮮血直流。

最後，小王在今年5月透過朋友協助，成功逃到邊境線，並平安回國。她形容：「在那裏沒人把你當人看。」目前，小王已被公安機關採取強制措施，案件正進一步審理中。

針對緬北已成內地電訊詐騙集團基地，估計有逾10萬人在當地從事各類型詐騙活動，包括冒充公檢法機關執法、騙貸、裸聊、刷單返現、投資理財等，福建莆田市荔城區、湖南常德澧縣、江西省龍南市、四川宜賓市、內江市，近期先後發出通告，要求緬北的詐騙犯回國自首，否則會嚴厲追究刑責，並威脅會拆除涉贓違建、影響子女入學、凍結銀行賬戶、列入失信名單、取消社會福利等。

湖南寧遠公安微信公號昨日（4日）通報，限期滯留緬北、在緬北從事電訊詐騙，以及非法進出中緬邊境的寧遠人，在6月30日前回國自首，否則會像上述地方處以「社死」措施。

《南寧晚報》／光明網／內江廣播電視台／澎湃新聞網

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