台灣總統蔡英文昨在臉書直播，感謝美國和日本答應向台捐贈疫苗，重申台灣國際處境艱困，疫苗上飛機前都可能有變數，所以「讓大家焦慮，實在是過意不去」。據悉，台府多方在十天內分層分線溝通，蔡甚至親自打了關鍵電話，加上日方極大熱忱與誠意，終能促成疫苗火速從日本運抵台灣。

據悉，美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）5月24日到訪台駐日代表謝長廷位於東京的官邸餐敍，當晚還有日方政要友人，會中直接談到疫苗供台。蔡英文也令國安與外交系統總動員，以「低調保密、全力達陣」為最高指導原則，請副總統賴清德、外交部長吳釗燮、台日關係協會會長邱義仁積極透過各種管道，與日方聯繫爭取洽談。據《產經新聞》報道，前首相安倍晉三是疫苗贈台的幕後推手，他5月28日曾接到蔡英文致電表達謝意。

台北101點燈道謝

台北市地標「台北101」大樓外牆昨晚出現「台日友誼長存」、「台日の絆と感謝」（台日的紐帶和感謝）等點燈文字，表達全民珍惜台日友誼及感謝之意。在台發展的日本藝人千田愛紗轉發日台交流協會帖文，留言稱「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。成為台灣媳婦的日本女星大久保麻梨子在臉書稱，台日就是能互相幫助的好友，過去台灣對日本的幫助，日本人都銘記在心，「在危機時刻能有這樣互相伸出援手的好朋友真的很溫暖。」

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