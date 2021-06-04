【兩岸疫情】台灣疫情仍未回穩之際，昨收到日本捐贈的124萬劑英國阿斯利康（AZ）疫苗以解燃眉之急。日本外相茂木敏充表示，「基於與台灣的友誼」決定向台無償供應疫苗，以報答台灣在2011年東日本大地震給予的鼎力慷慨支援。中國外交部回應事件時再次指摘「民進黨當局百般阻撓大陸疫苗輸台」，出於政治私利大搞政治操弄。

運載着124萬劑阿斯利康疫苗的日本航空JL809班機，昨日下午2時從成田機場抵達桃園機場，較原定時間提早了40分鐘。專機落地後，分裝在17個溫控貨櫃的疫苗立即裝載至四輛溫控貨車內，隨即送往冷藏物流中心。有航空迷發現，航機飛至東海時，美國海軍陸戰隊MC-12W運輸機也一路「護送」，似乎向中國展現「美國正在看」。

日外相︰報答大地震支援

茂木敏充昨晨在內閣會議後的記者會表示，因應台灣疫情迅速擴大，通過台方在日的窗口機關「台灣日本關係協會」，表明向台無償供應124萬劑疫苗，疫苗有效期至今年10月。「東日本大地震時，很快從台灣各方收到了很多捐款，至今仍然記憶猶新。這次提供也是基於與台灣的重要夥伴關係和友情。」日本上月批准阿斯利康疫苗在國內緊急使用，但由於在國外出現不少接種後出現血栓的副作用個案，因此被排除在日本的公共疫苗接種計劃。

據悉，由於通過世衞組織等牽頭的疫苗全球獲取機制（COVAX）獲取疫苗供應需時，因此日本這次沒有使用COVAX，而是直接向台提供。台衞生福利部長陳時中表示「非常感謝」。另外，美國總統拜登前天公佈了首批2,500萬劑疫苗全球分配計劃，其中約700萬劑送往亞洲，當中包括台灣。台昨新增339宗本土感染病例，另追加133宗「校正回歸」病例，總計472宗，當中21人死亡。但台灣此前僅曾獲得86萬劑疫苗，大部份是阿斯利康疫苗，全台接種率僅約3%。

蘇貞昌：不能輸入陸疫苗

不過，北京對台接受日本捐贈疫苗反應強烈。外交部發言人汪文斌昨在例行記者會批評，民進黨當局百般阻撓大陸疫苗輸台，甚至謊稱大陸阻礙採購疫苗，「這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本人道主義精神。」國務院台辦發言人馬曉光表示，大陸已表明願意向台灣提供疫苗，「台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。但民進黨當局仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。」

台灣行政院長蘇貞昌回應稱，感謝日本把疫苗現貨以專機送至台灣，亦感謝美國宣佈向台提供疫苗，此時看到「誰是真朋友、誰不是朋友」；又強調依台灣法律「中國疫苗是不能進來」，且中國製疫苗的相關資料和數據「不讓外界清楚了解」。日內閣官房長官加藤勝信強調，向台無償供應疫苗是出於人道主義立場，所謂「日本借疫苗作政治性利用」的評論完全不恰當。

台灣蘋果新聞網/日本放送協會/中央社