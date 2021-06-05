台媒今日爆女星徐熙媛（大S）與汪小菲離婚，汪小菲對台灣疫情亦非常「關心」。近日有名台灣居民持核酸陽性報告，由台北飛抵廈門後被確診肺炎，大陸國台辦質疑台方防疫環節出現漏洞。汪小菲在微博炮轟此事，投訴「家人在台北根本打不到疫苗」，而且慨嘆大陸一片繁榮，台灣卻是一片慘淡。

今（6日）下午汪小菲突然將痛罵「台確診者飛廈門是漢奸」一文刪除，指昨天說了一些不好的話，讓家人擔心，指「疫情期間確實情緒容易激動」。不少網友立即留言猜測，是否與大S離婚有關，表示明白是「大S不想帶孩子來北京」。

大S老公汪小菲為了照顧在中國的生意及在台灣的家庭，經常要兩岸飛來飛去，在疫情期間就體驗三次隔離，於是在周六（5日）凌晨在微博以「國台辦回應台灣核酸陽性居民飛抵廈門」發文，評論台灣確診乘客搭機抵中國造成染疫危機一事，「我們抱着一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去。」他指「歷史書裡一定記著這幫漢奸」，但最後一句經過編輯後，如今已改為「歷史書裏一定記這一筆 」。

汪小菲後來再發文，貼出他疫情期間回中國開店及出席活動熱鬧照片，他說「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮。」他稱已經開業簽約了10家店，但家人在台北的家人卻打不到疫苗，「太無恥，太低級了」，汪小菲認為這就是對比與差距，指自己公司現在欣欣向榮，而台灣一片慘淡。還向在台北的酒店同事喊話「幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍」。

此文引起網民熱討，不少網友建議他把大Ｓ帶回來打疫苗，亦有人質疑「一張機票就解決的事不做，發微博就能解決？」更問一句，「你的小孩拿的是大陸身份證還是台灣身份證？」網友笑稱「又喝了吧」、「哥，你又要上熱搜了」，還有人說「咱今天這段估計被三立等綠媒截圖了，估計明天早上頭條」，他則霸氣回應「怕他們什麼呢，真逗，我們北京現在一家店頂他們多少倍的利潤。這就是差距」。

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