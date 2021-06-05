鴻海集團創辦人郭台銘日前宣佈向德國購買500萬劑BioNTech疫苗，不過據市場估算500萬劑費用恐將超過60億新台幣（下同，約16.8億港元），看來不太划算，因此近日有傳郭台銘委託台康生技爭取BioNTech疫苗代工，不過雙方均未出面承認。

台灣《蘋果新聞網》記者曾致電台康生技，但因目前疫苗議題炒得沸沸揚揚，台康低調不願接電話。受消息影響，周五台康生技收145.5元（約40.87港元），漲幅1.39%，3月時台康股價僅70元左右（約19.65港元），郭台銘4月初宣佈將投資台康50億元（約14億港元）後，股價輕易翻過百元，如今更已翻倍。

以上海復星投資BioNTech 5,000萬美元（約3.8億港元）取得0.7%股權，再加上後來承諾的1.35億美元（約10.47億港元），也沒超過60億新台幣（約16.8億港元）。不過，中國在疫苗初期就投資，BioNTech股價早已翻好幾倍，現在已不大可能以這價格投資。

由於未來疫苗研發扮演關鍵戰略角色，郭台銘若基於長遠規劃考慮，也不排除他會以爭取BioNTech疫苗代工的方式談條件，以目前全球疫苗大缺貨的情勢看，若能代工附帶買疫苗，似乎更合乎邏輯，對郭董來說也是雙贏。

BioNTech是註冊登記於德國的新藥研發公司，2019年10月於美國納斯達克掛牌，前3大股東分別為 AT Impf GmbH（持股 50.20%）、Medine GmbH（持股 18.80%）、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.（持股 6.11%），合計持股 75.11%，其他股東多為共同基金。

上海復星投資BioNTech公司 0.7%，另外德國政府也資助3億7,500萬歐元（約35.29億港元）加速疫苗開發。德國政府補助BioNTech的錢其實也超過中國承諾所投資，但對於中國刁難出貨給台灣，對外仍宣稱無法掌控商業合約。

BioNTech股價也一路狂飆，今年5月股價約在50美元（約387.8港元）左右，目前已漲逾233美元（約1,087.3港元）高點，漲幅已超過4倍。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲

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