39歲汪小菲和44歲大S（徐熙媛）結婚逾10年，個性直爽的他，向來有話直說，常在微博發表對兩岸局勢的看法，經常會引起網友論戰，也因此惹了不少是非。他今對台灣確診乘客搭機抵中國廈門，痛批「歷史書裡一定記著這幫漢奸」，並稱中國一切繁榮，而台北家人打不到疫苗，「這就是對比」，再次引起網友論戰。

汪小菲多年的評論也具受爭議，例如：暗諷蔡英文是漢奸，批台灣道貌岸然、與計程車司機吵架，稱台灣「充滿仇恨」、疫情爆發之初，對批禁止出口口罩及陸配子女無法返台等。

2017年：他生日時在微博發佈，希望「兩岸幸福」，但話鋒一轉，諷刺某人「別再打著選舉的名義再愚昧老百姓了！」、「如果一個講著中國話的人說自己是日本人，那和漢奸有和兩樣？」、「漢奸在中華民族就像秦檜一樣，永遠跪在那裡。妳要是願意永遠跪著，那就跪吧...別拉著兩千三百萬台灣人一起跪著！」，被指暗諷蔡英文總統用日文感謝日本政府，支持台灣參加世界衞生大會的帖文。

2018年：他在微博稱，「台灣的優越感都是我們大陸自己說的」，更說自己是個北京孩子，就是愛聊政治，「可我就是受不了這種道貌岸然的地方。你罵我可以，我也無所謂」、「我不懂小民粹，但是想拉著獨立的話賺錢，我只知道，今天的領土不容分割了，別再打著這張牌蛋逼了」。

在第55屆金馬獎，因典禮染上政治風波後，多名中國藝人轉發「中國，一點都不能少」微博表態後，汪小菲也發文稱「不過大家最近不來也罷，等選舉了，給這幫台獨份子一個教訓」，但隨即刪除貼文，也解釋覺得自己「最後用詞有些激烈」。

2020年: 汪小菲微博貼出一段影片，影片中他與計程車司機發生爭執，並在微博透露自己因為在台灣講北京話，竟被說髒話，並指台灣「這曾經是所謂為愛發電的地方，現在卻充滿仇恨」。雖有不少中國網友留言力挺他，表示台灣人瘋了、仇視大陸人，也有許多人表示他應把孩子帶回北京，別接受台灣教育。但他隨即刪除此影片，表示「不想一氣之下再挑動矛盾，因為這一切都是挑動和拉仇恨而起。」

他也對陸委會宣布陸配子女有條件的返台政策，「小明」回不來台灣一事也提出見解，「父母不能跟孩子團聚這是人間悲劇，以前打仗的時候才發生。」

除了汪小菲，大S也曾發佈過受爭議的言論，在新冠肺炎疫情全球爆發之初，台灣禁止出口口罩，大S在日本搜購1萬個口罩寄到武漢，表示「我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋。」，遭日本及台灣網友抨擊。

台灣《蘋果新聞網》

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