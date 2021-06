台灣疫情嚴峻,日本向台灣送上124萬劑阿斯利康(AZ)疫苗。負責運送疫苗的日航JL809航班,昨日更提前抵台。台灣民航局航管員引導航班降落桃園機場時,用英文向日方致謝,台灣《蘋果新聞網》獨家取得錄音內容。

運送疫苗的日航JL809航班,上午11時45分自東京成田機場起飛,原本預計下午2時40分抵達桃園機場,但日航JL809一路「趕進度」,最後在下午1時57分提早逾40分鐘降落,許多台灣民眾為表感謝,送花籃到日本台灣交流協會致意。

台灣《蘋果新聞網》透過航空迷取得塔台航管員與日航機長對話音檔,當該班機於下午1時39分進入台灣領空,民航局北部區管中心航管員引導航班準備下降時,航管員真情流露說:「Japan air eight zero nine, We Taiwanese thank you for your great help(日航809,我們台灣人感謝你們的大力幫忙)。」日航機長隨即也禮貌回應「you are welcome(不客氣)。」

據了解,該名航管員當時確實是自發性表達、發自內心想對日航機師說聲感激。民航局昨晚證實管制員與日航機長確實有此對話。民航局長林國顯表示,這是航管員的臨場反應,在沒有飛安疑慮下,同事適時向日方表達感謝。

該架日航班隨後再從桃園機場運載貨物返回日本,有網友在「日台交流広場(台湾と日本)」Facebook貼文,指「先把飛機扣下來,先不要讓他飛!!不能讓他們空機回日本啦,台灣至少要塞滿台灣伴手禮才能讓飛機起飛回日本啦!!塞滿台灣伴手禮才讓他回日本!!」

這也引起網友紛紛留言:「想買愛文芒果、玉荷包荔枝,還有鳳梨送他們」、「塞滿珍珠奶茶跟雞扒再回去」、「塞滿台灣名產,塞滿台灣人民的感恩」,還有網友敲碗「唐鳳借日本一個月」報恩。

台灣《蘋果新聞》

