台灣疫情嚴峻，日本向台灣送上124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗。負責運送疫苗的日航JL809航班，昨日更提前抵台。台灣民航局航管員引導航班降落桃園機場時，用英文向日方致謝，台灣《蘋果新聞網》獨家取得錄音內容。

運送疫苗的日航JL809航班，上午11時45分自東京成田機場起飛，原本預計下午2時40分抵達桃園機場，但日航JL809一路「趕進度」，最後在下午1時57分提早逾40分鐘降落，許多台灣民眾為表感謝，送花籃到日本台灣交流協會致意。

台灣《蘋果新聞網》透過航空迷取得塔台航管員與日航機長對話音檔，當該班機於下午1時39分進入台灣領空，民航局北部區管中心航管員引導航班準備下降時，航管員真情流露說：「Japan air eight zero nine, We Taiwanese thank you for your great help（日航809，我們台灣人感謝你們的大力幫忙）。」日航機長隨即也禮貌回應「you are welcome（不客氣）。」

據了解，該名航管員當時確實是自發性表達、發自內心想對日航機師說聲感激。民航局昨晚證實管制員與日航機長確實有此對話。民航局長林國顯表示，這是航管員的臨場反應，在沒有飛安疑慮下，同事適時向日方表達感謝。

該架日航班隨後再從桃園機場運載貨物返回日本，有網友在「日台交流広場（台湾と日本）」Facebook貼文，指「先把飛機扣下來，先不要讓他飛！！不能讓他們空機回日本啦，台灣至少要塞滿台灣伴手禮才能讓飛機起飛回日本啦！！塞滿台灣伴手禮才讓他回日本！！」

這也引起網友紛紛留言：「想買愛文芒果、玉荷包荔枝，還有鳳梨送他們」、「塞滿珍珠奶茶跟雞扒再回去」、「塞滿台灣名產，塞滿台灣人民的感恩」，還有網友敲碗「唐鳳借日本一個月」報恩。

台灣《蘋果新聞》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）