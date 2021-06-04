廣東疫情持續，昨日公佈新增七宗本地確診個案，其中廣州有六宗，佛山一宗。疫情反覆的佛山配合廣州荔灣區防控措施升級，昨凌晨4時封閉與廣州疫區接壤的道路。廣州部份醫院門診自昨日起停診。

佛山市交通運輸局昨日凌晨宣佈，為加強廣佛兩地聯合防控，實施多項兩地協同交通管制，包括封閉佛山市穗鹽路、五丫口大橋、沙尾大橋等，與廣州市疫區接壤的道路。佛山多條途徑廣州的巴士線臨時調整，不停靠疫區的站頭。廣佛地鐵線不停部份位於疫區的車站月台。

穗多間醫院昨停門診

廣州市番禺區部份區域禁止食肆堂食，昨起擴大至該區內全部食肆，為期14日；當區居民入店內買外賣，必須戴口罩、量體溫及掃描二維碼。另外，位於廣州的廣東省中醫院大德路總院門診，以及廣州醫科大學附屬第一醫院的門診、發熱門診、急診等，昨暫停一日。廣州醫科大學附屬腦科醫院芳村門診、荔灣門診全面停診，直至另行通知。

今次廣東疫情涉及變種病毒，當地處理疫情指定醫院，廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，目前無特效藥應對在印度變種的Delta病毒，故所有抗病毒藥物已停用，改為主要採用中藥治療。據內媒統計，今次疫情的重災區廣州，自5月21日起，累計77人染疫，其中有64宗確診及13宗無症狀感染個案。

廣東衛健委