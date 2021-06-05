湖北潛江市周四（3日）發現有4名回鄉人士核酸檢測結果呈弱陽性，市政府隨後立即啟動應急響應，對所居住區域實施封閉管理和全員核酸篩查，後來稱是醫務人員為當事人接種疫苗時「外溢」所致，其檢測到的肺炎病毒不具有傳染性。

據內媒報道，潛江市在對重點地區返鄉人員進行病毒核酸篩查時，發現有4名返鄉核酸檢測結果呈弱陽性。對所居住區域實施封閉管理和全員核酸篩查。之後周五（4日）上午，湖北省專家組趕到潛江指，對上述4人連續3次採樣，核酸檢測結果均為陰性。

此外，上述4人居住地共309名居民的核酸檢測結果均為陰性，活動軌迹所涉場所環境樣本115份結果均為陰性。

後來發現是為4人採樣的醫務人員在工作環境及樣品轉運箱檢出陽性，認為是醫務人員進行疫苗接種時，疫苗「外溢」所致，不具有傳染性。據指，所謂「外溢」即是「灑出來」，因內地現時提供的新冠疫苗都是滅活疫苗，疫苗本身是帶有病毒，但經過特殊處理，毒性大減且沒有複製能力、傳染性。

不少網民都是第一次聽「外溢」這個詞語，紛紛表示不明白，「就是疫苗灑了，不說人話讓人很難理解。」，有人就提出疑問，代表打疫苗時不小心撒在皮膚上吧，更笑稱「疫苗外溢應該是病毒外溢吧」

新浪新聞／微博

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