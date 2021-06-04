在內地有錢便可以猖狂？安徽早前有駕駛Benz的業主回屋苑，其間疑不滿保安員沒有移開大門旁單車，先拳打腳踢，再用垃圾鏟狂毆保安員3分鐘，致其5條肋骨折斷。警方已將涉案40歲男司機處以行政拘留13日，罰款500元人民幣（下同，約606港元）。疑犯妻事後表示願意付3萬元（約3.6萬港元）醫藥費求和解，但被當事人拒絕。

65歲的孫萬民在合肥市望江東路太陽島花園任職保安員。上月27日凌晨，40歲的屋苑業主蔣XX駕駛Benz回屋苑，閉路電視片段顯示，Benz停在屋苑入口大閘處，蔣男（下同）與其妻子下車後，在保安亭外與保安員交談，並不時指向大門附近一輛共享單車。

蔣男聲稱單車阻礙車子進入，質問保安員為何不移走單車，保安員指單車所處位置不屬保安管轄範圍，所以沒有即時移開，雙方因此發生爭執。

隨後，蔣男突然從身後猛踢保安員一腳，並揮拳相向，保安員中拳倒地，蔣男仍然繼續施暴，過程長約3分鐘，他更不時拿起旁邊的垃圾鏟猛砸保安員，一直站在身旁的女子並未阻攔勸止。

事後，保安員被送往合肥市第三人民醫院救治，證實左側5根肋骨骨折，腰部左側有橫突骨折。

據指，蔣男已被警方逮捕，其妻主動支付將近3萬元的醫藥費，並向保安員提出希望能庭外和解，但對方並不接受。

安徽公共頻道／九派新聞

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