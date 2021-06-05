台灣受颱風彩雲外圍環流影響，今日（5日）續有11縣市發大雨及豪雨警報。由於昨日暴雨「落錯地方」，雖然北部水庫蓄水率回升不少，但旱情嚴重的中部能否放寬限水措施，需視今日降雨情況。

台灣中央氣象局指，今天到7日受梅雨鋒面滯留影響，全台天氣不穩定，易有強降雨、雷擊、強陣風，山區需防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區防淹水。

氣象局持續發佈大雨及豪雨警報，涉及嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及台東縣等。預計中、南部降雨不及昨日北部猛烈，雨量料主要集中在屏東。

氣象局課長林秉煜表示，昨日台北市3小時300多毫米雨量不常見，今日降雨不會像昨日那麼大，但可能局部地區有大雨。

根據經濟部水利署統計昨日零時至今早6時，暴雨為全台水庫帶來逾5,000萬噸水量。新北市的翡翠水庫累計降下162.3毫米，預估總降雨效益達3,420萬噸佔最多，蓄水率增9.3%，回升至78%。石門水庫累計降雨量達41.3毫米、總降雨效益估計有630萬噸，蓄水率回到20%。

中部日月潭水庫蓄水率增加5.7%、回到35%。不過，德基、鯉魚潭水庫累計降雨量均未達30毫米、蓄水率增加不到2%，兩座水庫蓄水率仍只有8%、14%。

南部南化水庫、曾文與烏山頭水庫畜水率增幅更少，均不到1%，蓄水率僅有17%、10%。

水利署表示，中部水庫集水區若在近期的梅雨鋒面降雨達110毫米，中部限水措施可能下調，但要待下周一（7日）的中央水情會議決定。

台灣中部地區目前仍實施「供五停二」限水措施。

台灣《自由時報》／中央社／ETtoday新聞雲／新頭殼newtalk

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