內地繼遼寧大連寶馬車高速撞人致五死、湖南漢隨機斬小學生致一死四傷後，安徽慶市安昨日發生當街斬人案，造成至少五死15傷。疑犯被當場拘捕，暫未知事件是否如大連撞人案般涉及報復社會。由於死傷人數眾多，當地血液庫存緊張，紅十字中心血站在晚間呼籲民眾踴躍捐血。

街頭血案驟增

據安慶市迎江公安局通報，昨日下午4時27分，警方接報迎江區人民路商業步行街有一名男子持刀傷人。警方趕抵現場後，當場制服頭上綁有白布條的疑犯，並將大量傷者送院搶救。

昨適逢周末，據現場片段顯示，事發時現場有不少民眾行街，頭戴白巾的男子連捅數人，致多人受傷倒地，且傷者分佈範圍大，有駕駛電單車女子在寬闊的馬路遇襲倒地，電單車翻側一旁。有女清潔工掃街其間被斬，也有男子在店門前中刀昏迷。多名市民受傷、流大量鮮血，躺在地上等待救援。

慘案發生後，有網民公佈疑是行兇者的個人資料，指疑犯為安慶懷寧縣石鏡鄉男子吳亮，並透露警方接報後，即時根據監控追蹤疑犯及部署拘捕行動。疑犯其後被警員按壓在地，然後被押上警車。案件目前在偵查當中，警方並沒有進一步透露疑犯詳細資料和犯案動機。網上有目擊者聲稱，疑犯施襲時無特定目標，「見人就捅」；另有多名網民聲稱事件是「團夥犯案」，其中兩人犯案後成功逃脫，僅一人被捕，但此說暫未獲官方回應，遭其他網民提醒「不信謠」。有網民慨嘆：「現在到底甚麼原因？導致近期這麼多慘案發生！」

新浪網/《新安晚報》