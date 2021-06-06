（內容：新增）台灣疫情持續，疫情指揮中心今（6日）公佈，新增335宗本土個案，另有8宗校正回歸個案，總計343宗，新增36宗死亡個案。明（7日 )起將不再公佈校正回歸個案。大陸媒體報道指台灣擬送30萬劑AZ疫苗予友邦，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中今午表示「目前絕不可能」。

大陸官媒「環球網」報道，指台灣政府打算向友邦送出30萬劑AZ疫苗。陳時中今日澄清，目前並無捐疫苗計劃，目前頂多是向友邦予經費援助，強調目前絕不可能把台灣要用的疫苗外送。至於早前有傳鴻海創辦人郭台銘有意投資台康生技爭取BioNTech疫苗代工，台康生技今日鄭重否認此事，指傳聞屬子虛烏有。

至於美國僅贈75萬劑疫苗，陳時中指是雪中送碳。美國捐贈的疫苗廠牌暫時未知，但具體方案會於周二交衞生福利部傳染病防治諮詢會接種組ACIP定案。

而苗栗電子廠今暴增75宗確診，超越台北市的64宗確診數字，為全台最嚴重，疫情指揮中心指揮官陳時中表示現時苗栗移工會即刻停班隔離，但薪水照付。

為了避免群聚造成防疫威脅，經濟部常務次長林全能表示， 將會與各地方政府合作擴大管制，至周邊攤販，也會明定核心營運時間、管制路段，場內外都會進行管理。希望民眾能在上市場前就先思考好要買什麼，限制在1小時內完成，並且強化管制市場出入口，採容留人數、落實實聯制管制等。

由上月15日雙北疫情升至三級起算到昨（6日），台灣在這22天內新增212死、9,666宗確診，這段期間的致死率2.19％，已高於全球目前平均致死率2.15%。台灣《蘋果新聞網》報道，有專家指出致死率飆高的原因，來自確診人數無法下降，加上確診患者多數年齡較高，若疫情進入老年人口更多的中南部農業縣，相關數字恐再攀升。

根據指揮中心統計，從5月15日雙北升三級警戒至昨（6日），全台有9666宗確診，死亡個案增至212宗，在這疫情最嚴重的22天內，致死率達2.19%。而指揮中心昨（6日）所指致死率約2%，則是把去年初至昨的所有確診、死亡病例全加總計算。

苗栗縣政府今上午公佈京元電子與超豐電子昨天快篩結果，各有陽性44人和14人。京元電子6月5日篩檢2,496人，陽性44人，總計篩檢7,106人，陽性103人，陽性率1.45%，快篩陽性者已於隔離宿舍隔離並採檢PCR。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民接受訪問時表示，較多重症和死亡個案主因是確診人數無法下降，還有許多感染者在社區流竄，而且病毒主要攻擊中高年齡層，令死亡人數、致死率偏高。而且他擔憂現在疫情已往中南部擴散，若進入老年人口更多的農業縣，死亡人數及致死率還會上升。

中華民國防疫學會理事長王任賢也說，肺炎為呼吸道疾病，雖然台灣的醫療照顧水平和國際差不多，但老人家的肺功能僅約年輕時兩成，染疫有如火上加油，所以比較容易致死。

衞福部次長石崇良指，現時確診死亡個案有三大族群，包括長照機構住民、洗腎及癌症患者，這些人常有多重疾病，身體狀況較虛弱，而且用藥上有許多限制，因此重症、死亡情形較多，表示醫療院所會就這部份加強注意。

面對死亡人數創新高，如何保住更多病患、尤其是年長者的性命已刻不容緩，石崇良說，死亡人數不斷增加，「大家心中都很沉重」，現在只能盡快採購救命藥物、醫材，指揮中心已緊急向國外採購最新抗體藥物bamlanivimab及高流量鼻管治療儀，本周起會陸續抵台，「能救的盡量救」。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成指，國外臨床研究顯示，bamlanivimab在發病後越快用越好，使用對象以高風險族群、確診者優先，預期將可減少重症病例。

台灣《蘋果新聞網》／中央社 / ETtoday新聞雲

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