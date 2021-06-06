（更新：內容）美國3名跨黨派國會議員今日乘坐美軍C-17全球霸王III戰略運輸機，旋風式訪問台灣，引起各方關注，特別是兩岸的網民。有網民找回大陸官媒《環球時報》去年一篇聲稱「如果有美國軍機在台灣境內直接起降，台海戰爭將就此打響」的社論，網民質疑今日「左岸怎麼閉嘴了」；部份大陸鷹派網民相當激動，宣稱要「把飛機打下來」。《環時》的社論更聲稱，台美舉動是「危險博奕」，「他們是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？」

去年一架美軍EP-3E電子偵察機行蹤詭異，疑似從台灣本島起飛，《環時》去年8月31日曾發表題為「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」的社論，文中宣稱「美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線」，而且宣稱「如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。

「想問一下怎麼都沒有飛彈（導彈）飛過來啊？」從美軍C-17運輸機降落，到議員乘飛機離開台灣，大陸官媒一片寂靜，有網民更聲稱，運輸機上明明寫着「US Air Force」，「證據確實」了嗎？更多台灣網民留言北京當局只是打嘴炮：「我覺得我們肯定會譴責！」「反美是工作，旅美是生活，OK？」「還是中國的飛彈（導彈）都壞了？」

大陸部份網民的情緒，受到這次美軍軍機降落台灣而受影響，有網民留言：「這不是踐踏了我們的底線嗎？」「底線改了又改？加大惠台力度！」「哪裏還有底線？底褲都被人撕了！」有鷹派網民更聲言要反擊：「把飛機打下來！」「直接上彈打下來！」

當初發表「宣戰」社評的《環時》，已不提要開戰，轉而集中攻擊疫苗及美國議員。下午發表題為「台當局將美參議員來訪當救命稻草」的社評，聲稱「美國參議員的訪台秀是來挺民進黨當局的」，「心思不用在解決實際問題上，而是靠這樣的政治操弄往下混」。

社論更指出，台美當局「還有心情做這樣的陰險博弈」，「他們是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？他們政治算計到了不顧防疫不顧人命的地步，真是讓人不齒」。

《環時》總編輯胡錫進則在微博上，借一張台灣總統蔡英文與美國議員會面的照片大造文章：「蔡英文當時站着致辭，三名美國參議員全都坐着，『蔡省長』站着『匯報工作』，美國參議員坐着聽，這個場景真是滑稽透頂，讓2,300萬台灣民眾的顏面何以安放？」

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／《環球時報》／新浪微博

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