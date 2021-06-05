北京有狗主愛犬走失後，張貼尋犬啟事，怎料因影印店印錯字，將啟事變成送樓報酬，令狗主電話半夜時狂響，十分滋擾，但慶幸不足2小時，小狗已被尋回並送回家。

居於北京的徐女士飼養了一隻哥基犬，不幸於上月28日晚走失，她為此印發尋犬啟事並在社區內張貼，豈料影印店卻印錯，將「找到狗送回必有重謝」變成送樓作為報酬，令她凌晨2、3時接了300個電話。

啟事上寫道，走失的是一隻哥基犬，提到「如有送回本人願意送西甲山一號49，地址XXX，作為回報，言出必行。」文中強調言出必行，所以啟事張貼後，網上引起很大迴響，不少人都說要到北京尋狗換樓。

「我們哪知道錯了啊，後來造成轟動才知道。」徐女士解釋，啟事本意是「找到狗送回必有重謝」，由於心急尋狗，她和影印店店主都沒仔細校對，便將啟事貼出去，而印刷店也坦承過失。

啟事張貼後不足2小時，小狗已被尋回並送回家，但當內媒記者問狗主是否「言出必行」，送上樓房，她就顯得有點激動：「誰找到的你沒必要問，你們管不着！人家一分錢沒要！我們一分錢都沒給！」

有內地網民懷疑，「就是故意的，他很在乎狗，但又不想付出代價，故意誇大其辭讓別人把狗送回去，然後說是印刷失誤」、「門牌號都寫出來了，說印錯是在騙傻子嗎」；但亦有人表示，「幸好狗狗找到了沒遇到壞人」。

有關小區一個三房兩廳的二手單位，視乎面積和裝修程度等條件，叫價在400多萬至800多萬元人民幣（約480萬至960萬港元）不等。

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