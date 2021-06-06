內地最新疫情：周六（5日）新增30宗確診個案，其中7宗屬本土個案，均來自廣州；其餘23宗屬境外輸入病例，分別為上海7宗、四川6宗、廣東及雲南各2宗，北京、天津、江蘇、浙江、福建、陝西分別各1宗。另外新增2宗疑似病例，均為境外輸入個案，來自上海。內地累計確診病例91,248宗，死亡病例共4,636宗。廣州、佛山明日中午起離開者須持48小時檢測陰性證明。

（更新：內容、動新聞）廣東省新冠肺炎防控指揮辦今（6日）宣佈，將越秀區、海珠區、昌崗街和濱江街由低風險地區調整為中風險地區，南沙區常委在記者會上指新增的7宗本土個案中，有6人為一家人，已轉至醫院接受隔離治療。而浙江亦新增一宗輸入確診病例，確診者來自埃及屬無症狀感染者轉確診，同時有一宗印尼輸入的無症狀感染者。

在廣東新增的7宗本土個案中，患者全部來自廣州，其中1宗屬本土無症狀感染者轉確診。另外，新增5宗境外輸入無症狀感染者，廣州報告4宗，分別來自法國、加拿大、柬埔寨和喀麥隆，深圳則報告1宗，來自印度。

就在廣州疫情反覆之際，《深圳特區報》今日報道，深圳龍華區宣佈，即日起暫停疫苗接種工作。報道指，有關做法是根據疫苗接種工作統籌安排，具體何時恢復接種預約時間，需待另行通知。

深圳交通部門亦表示，為加強防控疫情，即日起民眾進入多個地鐵站時，都要出示「粵康碼」，涉及的車站包括羅湖、布吉、深圳北、福田、機場、竹子林及蛇口港站。至於深圳地鐵8號線的沙頭角、海山、鹽田港西、深外高中及鹽田路站，將會陸續實施進站驗碼措施。

廣州市南沙區、增城區、從化區及花都區周六（5日）宣佈，將對全區戶籍人口、來穗人員展開全員核酸檢測工作。繼佛山市禪城區、南海區及順德區展開全區全員核酸檢測後，高明區、三水區亦於周六（5日）宣佈，決定在周日（6日）至周一（7日）展開相關工作。現時廣州全市11區及佛山全市5個區均已展開全員核酸檢測。深圳福田今日起亦展開全員核酸檢測。

廣州交警周六（5日）表示，為減少群眾因乘搭公共交通工具而發生交叉感染，當局決定周日（6日）起暫停實施「開四停四」措施（即同一車牌的車輛最多只可連續行駛四日，隨後四日必須停駛，直至第九日才可再次行駛），恢復時間另行通知。

從5月21日廣東省出現第一宗本土患者，16天以來，廣東感染者人數日益增加。截至6月5日，廣東全省報告確診病例89宗，無症狀感染者25宗，共報告114宗感染。其中逾7成感染者為廣州報告，確診病例80，無症狀感染者9例。

廣州「封城」前逃走 湛江男今確診

自廣州上月底爆發疫情後，大批民眾已逃到其他省市避疫，將病毒擴散。廣州當局上月31日晚實施首階段「封城」，要求離開者出示72小時內病毒陰性證明，但也不能阻止疫情傳播。

廣東湛江吳川市衞生健康局今日公佈，一名在廣州工作的容姓男子（25歲），在廣州限制民眾離開前成功逃走，回到吳川，本月1日首次檢測呈陰性，但至前日第二次檢測則呈疑似陽性，今日凌晨被確診，已被轉到湛江的定點醫院隔離治療。

出現確診病例後，當局緊急封閉管理容男曾到過的地方，禁止民眾外出及進行病毒測試，亦禁止民眾在收到檢測結果前出門。

廣州市衞健委早上宣佈，民眾如非必要不離開廣州及不出省，由明日中午12時起，確實需要離開廣州或出省的人士，需持有48小時核酸檢測陰性證明，各區嚴格執行交通出行防控要求，公路、鐵路、民航、港口等交通站場要加強人流引導，避免人員聚集。

佛山市亦要求民眾非必要不離開佛山、不出省。確需離開佛山、出省的，明日中午12起需持有48小時內核酸檢測陰性證明；各級黨政機關、企事業單位、學校和旅行社等帶頭落實非必要不離開佛山、不出省要求。

傳官方提供食物發臭 民眾投訴被警驅散

網媒Free HK Media報道，上月29日被列為中風險地區的廣州芳和花園，有居民不滿政府分發的食物價錢及品質，警方禁止民眾交收非官方的食物，引發衝突，有警員更向居民噴胡椒噴劑。

當地居民指出，民眾禁止離開屋苑購物後，只能向當局指定的供應商購買食材，一份包括馬鈴薯、青菜及豬肉的食品包售價60元人民幣（下同，約72港元），但家庭主婦估計成本根本不到20元（約24港元），而且幾乎所有肉類、青菜都發臭變質，甚至包括過期食品。

民眾向當局投訴後，要求繞過官方渠道，自行採購食品，甚至已聯絡其他地區的街市，但警方卻阻止他們交收食物，引發衝突。

廣東省藥品監督管理局辦公室發出通知，要求在中高風險地區的藥店，停止出售37種常用藥物。當局列舉的藥物包括20種中成藥及17種西藥，多屬於治療感冒、呼吸系統疾病的常用藥物。

在中成藥的名單中，包括中國工程院院士鍾南山高度推薦的連花清瘟膠囊、板藍根，而在疫情初期聲稱對治療有作用、一度引發搶購的雙黃連口服疫亦榜上有名。

中山全民市驗毒 市民批官員引群聚

中山市疫情防控指揮部今日宣佈，當局今日起分三階段進行全民檢驗病毒，今日要求包括民眾鎮、三角鎮、黃圃鎮、東鳳鎮、南頭鎮、火炬開發區、翠亨新區的民眾，完成檢測。

民眾拍攝的短片顯示，數以千計民眾今日大街上聚集，等候檢測，完全沒有保持社交距離。有民眾受不住午間的酷暑暈倒。

民眾質問當地官員：「呢啲屬於乜嘢嘅聚集？呢啲係乜嘢領導能力？」更稱排隊逾兩小時都未等到檢測。

上海及四川分別各有1宗來自台灣的輸入確診病例，前者於本月3日自台灣出發抵達上海，入境後被隔離，其間出現症狀；後者於上月31日自台灣前往四川，延至周六（5日）確診。

國家衞健委網頁／新浪新聞 /《深圳特區報》

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