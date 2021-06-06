美國參議員達克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）、參議員外委會成員沙利文 （Daniel Scott Sullivan），以及參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）三人今（6日）抵台，現年53歲的民主黨籍參議員達克沃思，致辭時特別提及母親的家族原在廣東生活，當年徒步逃出中國掙脫共產主義、追求自由。

今次是達克沃思首次訪台，她在記者會上說到因為家人，她特別想來台灣，指外界可能知道她父親的家人為自由和民主，曾在美國軍隊服役，但大多數人不知道，母親的家人實際上是從廣東潮州離開，尋求擺脫共產主義的自由，她母親在1940年代初在泰國出生，所以她來這裏支持另一個民主國家對她而言是特別重要。

達克沃思表示，她和家人都知道自由的代價，所以要在此告訴大家，「美國不會讓你們孤軍奮戰、我們將與你們同在」，確保台灣人獲得所需的一切，站在疫情的另一端。

這位民主黨籍參議員，背景相當特殊，她曾擔任戰鬥直升機飛行員，戰傷導致失去雙腿。她不僅是戰鬥英雄，亦是美國歷史上第一位雙腿截肢以及在職期間懷孕生產的國會議員。去年拜登挑選副總統競選拍檔時，她數度被美國主流媒體點名指她是可能人選。

而達克沃思對台灣十分友好，曾參與聯署籲請時任美國總統特朗普派遣閣員訪台。在擔任聯邦眾議員期間，她也在眾議院會上支持重申「台灣關係法」與「六項保證」為美台關係基石的眾院共同決議案。

台灣《蘋果新聞網》

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