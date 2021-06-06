（新增內容）近日彩雲颱風及梅雨鋒面再為台灣帶來豐沛雨量，高雄從今（6日）晨起雷雨不斷，國家警報三度通知「所在地即將發生大雷雨」，而瞬間大雨造成不少地方出現積水，包括嘉興路、潭底社區一帶積水甚至超過30cm。但這波梅雨鋒面，為水庫進賬不少。有氣象專家表示，目前的水情，至少可撐到七月底，而受惠於梅雨鋒面，部份台中地區取消供五停二限水。

高雄今（6日）晨雨勢很大，一度夾帶打雷聲，民眾分別在凌晨4時26分、7時35分和8時31分接到「大雷雨即時訊息」三次警訊通知，其中第三次通知內容更指大雷雨預計會持續至上午9時30分。岡山分局表示，今（6日）凌晨大約3時左右，因為突然而來的大雨，造成岡山區嘉興路、本工三路有積水達50cm，巡警發現後，在現場拉起封鎖線，直到凌晨4時20分許，積水才退去。

滯留鋒面強降雨今天為高雄市帶來豐沛雨量，氣象站雨量觀測，桃源區於下午2時的24小時累積降雨達到350.5毫米，達大豪雨等級，山區有30土石流紅色警戒，高市府緊急撤離山區住民，包括六龜區等共306人。

氣象專家彭啟明亦在社交媒體發文指，現時台南、高雄、屏東仍下着傾盆大雨，指北部今天雨勢稍微緩和一些，但南部許多地方已相當飽和，要留意仍有局部強降雨發生的機會。他表示，現時全台各水庫都有進賬，希望中部能多一點，有利於解除限水的條件。依經濟部水利署台灣水庫即時水情資訊來看，德基水庫水位已回升至有效蓄水量9.2 %，翡翠水庫更是已回升至81.8％。

由於颱風及梅雨鋒面帶來的雨量，進一步紓緩旱情，旱災中央災害應變中心指揮官經濟部長王美花今早宣佈，因為苗栗及台中地區水庫集水區平均降雨量已超過100毫米，即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施，也就是取消供五停二限水。

台灣《蘋果新聞網》

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