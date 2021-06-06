（新增內容、動新聞）內地網上購物與社交平台「小紅書」的微博賬號近日被停用，《華爾街日報》引述消息人士指出，該公司在六四事件32周年當日，在微博上留言「大聲告訴我，今天是幾月幾號」後，內容即時被刪、賬號被停用，傳遭網信辦調查。而小紅書的手機App仍能下載，能正常使用。

《華爾街日報》報道指出，總部設在上海、獲得阿里巴巴、騰訊投資的小紅書，其官方微博在六四當日寫下「今天是幾月幾號」的留言後，留言被刪，至晚上，擁有1,400萬人追蹤的微博賬號亦被停用，取而代之的是該賬號因涉嫌違反法律和法規而無法連上的訊息。

報道引述消息人士指小紅書被調查，而小紅書及網信辦發言人至今均未有作出回應，相關的留言截圖亦沒法在網上找到。不過，小紅書的iOS手機App仍能正常在App Store下載，Android則在其官網透過掃描QR Code下載，用戶稱手機App仍正常運作，未受這次事件影響。

知情人士稱，小紅書微博近月都有在周五留言，慶祝周末來臨，可是，目前仍未知6月4日留言內容的背後想法，亦未知是否涉及六四事件。

被外界稱為「中國版IG」、2013年創立的小紅書，早在2019年已被內地網信辦盯上，指其手機App涉及內容違規，要求其手機App下架整改，但未有透露違規內容，當時估計是涉及炫富、違法販賣香煙、代寫筆記、刷單、數據造假、散播謠言等問題，經過超過兩個月，才在內地的手機App市場重新上架。

可是，小紅書爭議仍未結束，小紅書2020年的廣告收入佔全年營業收入8成，外媒更聲稱該公司考慮今年在美上市，集資規模或達10億美元（約78億港元），但被質疑其業務能否支撐其巨額估值。

《華爾街日報》

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