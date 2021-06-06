內地全國高考明天（7日）開鑼，有1,078萬人參加，較去年增加約7萬人，是疫情大流行下第二次高考，內地各處已推出各種措施確保考試順利舉行。不過，江西昨日（5日）爆出全省普通高等教育專科升本科考試（專升本考試）集體作弊事件，涉案者已被警方控制調查。

專升本考試即專科學生升讀大學本科文憑或學位的統一試，一般每年舉辦一次。

有網民揭發昨早在江西舉行的專升本考試公共基礎科目，發生疑似洩露試題及答案的作弊事件，聲稱有學校老師在考場洗手間，將試題答案寫在廁所門板上，以及在微信群中轉發。而同一考場幾乎所有人都去過洗手間。

「南昌公安」微信公眾號今日通報，指昨晚收到江西省教育考試院報警，指專升本考試疑有集體作弊事件。經初步調查，江西潤知林教育諮詢有限公司工作人員許某，涉嫌組織考生作弊，許某已遭警方控制調查。

據了解，江西此次專升本考試有39所院校招生，共5.99萬考生參加。

至於決定全國高中生升讀大學的全國高考，將在明天（7日）在46.6萬個考場舉行，有1,078萬考生參加，較去年上升約7萬人，再創新高。

大部份省市因應疫情，今屆高考要求考生提前14日實施連續健康監測。由於廣東目前仍有疫情，63.6萬廣東考生要實施連續14日的健康監測外，還要有7天核酸檢測和已接種疫苗，屬確診者的密切或次密切接觸者的考生，會有不同的防控施應對。

為實現平安高考，公安部也要求各地，對涉及交通事故的送考車輛採「先考試後處理」，以及全力防止交通意外以免阻礙考試。

北京則在全市90個考點，每考點設1名防疫副主考負責疫情防控及處理突發事件。

重慶方面，則已排查逾6,000個考場，清除安全隱患，並先後舉行防火演習等。為杜絕作弊，該市全面清查「三無」電子產品、加強網絡巡查力度，調查涉及集體作弊、出售試題、替考、制售作弊器材等線索。

上月底先後發生強烈地震的雲南大理及青海果洛，也就高考期間遇到地震作出預案及演練，確保考試遇上地震時，考生能安全疏散。

綜合報道

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