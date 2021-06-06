（更新內容）黑龍江雞西市一個礦井昨（5日）進行挖掘期間，發生大量煤和煤氣噴出事故。事發時，至少8名礦工在內工作，一度失去聯絡，救援人員搜救逾1日後，於周日晚8時許，將8人全部救出並送院檢查。另外，河南鶴壁4日發生的一宗煤礦氣體事故，至令造成4死4失蹤，當局正加強搜救。

內媒報道，事故發生於昨日中午12時07分，位於雞西市滴道區的龍煤雞西礦業公司盛和煤礦立井中，在煤層與岩層間有大量煤氣突然噴出，井內工人未及升井，隨即與地面人員失去聯絡，當局事後啟動應急預案，並派員前往現場搜索。

初步確定8名礦工位置後，當地礦山救援隊挖掘救援通道，截至今（6日）早上5時，已掘至39米深，距離其中3人的位置尚有21米左右。

據龍煤雞西礦業公司生產副總經理韓立君指，救援方面有兩大困難，包括煤氣變化不定和突然出現的煤粉飛揚，救援隊已在發生事故的巷道接入排風筒繼續降低煤氣濃度，利用原有動壓水管進行洗塵降低煤塵。

據報，該礦場曾發生多宗事故，包括2014年的通道爆炸事故，2018年4月同樣發生煤與煤氣噴出事故，此事故更造成5死5傷，礦場當時涉嫌瞞報，礦長及時任黨委書記因此被免職。而根據國家自然資源部網站顯示，該礦的採礦許可證已於今年3月29日到期。黑龍省自然資源廳官網亦顯示該礦礦業權也將於今年6月30日期滿。

河南礦難已4死4失蹤

另外，河南鶴壁煤電股份有限公司六礦4日午間，在挖掘時有氣體洩漏，當時有355人在井下工作，其中347獲救出。截至周日傍晚6時，已確定4人死亡，4人仍失蹤，當局正加強搜救工作。

財新網／新浪新聞／央視新聞

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