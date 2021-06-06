中共將於7月1日前後大肆慶祝建黨百年，北京屆時將有多項慶祝活動，日前就宣佈天安門廣場將在6月23日至7月1日間暫停開放，指廣場正在進行慶典相關裝飾搭建工程。中共總書記習近平將會在大會上發表講話，有分析指江澤民、胡錦濤等退休領導人如果身體允許，可能在慶典上現身，而有異見人士則被「通知」要在當日出遊，不能留在北京。

北京天安門地區管理委員會發通告稱，按照中共成立100周年慶祝大會整體工作安排部署，自5月25日起至7月1日凌晨，將在天安門廣場及周邊區域進行會場裝飾工程，因受施工影響，6月23日零時至7月1日，天安門廣場將暫停開放。

新加坡《聯合早報》昨（5日）引述分析人士稱，多名前領導人若身體狀況允許，可能會參與慶祝大會，中共前總書記江澤民和胡錦濤，上次與現任總書記習近平一起公開亮相，已是在2019年10月1日慶祝建國慶70周年活動上，當時江澤民和胡錦濤雙雙登上天安門城樓，站在習近平左右兩側觀禮。

官方早前已公開表示，不會在建黨百年慶祝中舉行閱兵。不過，上月有網民在河北省保定市上空，拍攝到至少由29架直升機組成「100」字樣的空中編隊，也有人拍到15架殲20戰機編隊，在天津上空進行飛行演練。

分析人士認為，飛行表演編隊預計會在7月1日飛越天安門廣場上空。這與傳統閱兵不同，主要是為烘托慶祝氣氛，很可能與天安門廣場的文藝表演同步進行。不過天津學者蘇強早前接受自由亞洲電台訪問時表示，中共此舉是為了展示強大的形象及強硬態度，目的是震懾民眾，同時也是給支持者一種信心。

分析又指出，現任中共高層領導也可能前往毛主席紀念堂獻花，以表明中共傳承革命歷史。

官方更首次頒授「七一勳章」，並向710多萬名黨齡達50年、一貫表現良好的中共黨員頒發「光榮在黨50年」紀念章。官方上月31日已經公佈29名「七一勳章」獲頒者建議名單，當中包括2020年在中印邊境衝突中陣亡的陳紅軍。

據自由亞洲電台報道，警方早已經通知北京異見人士查建國，除了六四外，七一中共建黨100周年都要出外，不能留在北京。

《聯合早報》/ 自由亞洲電台

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