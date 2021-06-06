兩岸局勢緊張之際，美國3名跨黨派國會議員，包括參議員達克沃思（Ladda Tammy Duckworth）、參議員軍委會成員沙利文（Daniel Scott Sullivan）及參議員外委會成員庫恩斯（Christopher Andrew Coons）於周日（6日）旋風訪台，並宣佈將向台送贈75萬劑疫苗；有外媒分析指出，美國此舉很可能再度激怒中國。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，3位美國議員訪台的象徵意義較大，顯示美國政界及民間均關心台灣，有助鞏固蔡英文政府的管治威信，但由於疫苗數量少，實際上未能緩解台灣疫情。另一時事評論員桑普則稱，美國此舉肯定能緩解蔡英文政府的壓力，並指若按確診數字比例計算，台灣所獲得的疫苗反而屬最多。

劉銳紹表示，這次美國僅向台灣送贈75萬劑疫苗，即使加上日本早前所提供的124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，相對台灣逾2,300萬人口來說根本少之又少，實際上無助緩解疫情；但如果從另一角度看，則顯示美國政界及民間均關心台灣，並藉此反映美台關係升溫，鞏固蔡英文政府的管治威信，象徵式意義較大。

劉銳紹認為，北京當局不會就此事展開大規模報復行動，因為這僅屬中美關係中的「小兒科」，而兩國間現時最重要的是中美貿易戰走向；他亦相信北京不會因此禁止郭台銘購買中國疫苗，「因為疫苗博奕其實是另一種統戰方法，而這會令郭台銘難做，減少其在台灣所發揮的作影響力」。

時事評論員桑普則表示，美國此舉肯定能緩解蔡英文政府的壓力，雖然75萬劑不算大數目，但從美國支援全球疫苗的計劃來看，韓國得到的疫苗數量雖然較台灣多，惟其確診人數是台灣的約13倍，因此按比例台灣所獲得的疫苗反而屬最多。他強調，這反映美台關係密切，亦顯示美國兩黨均支持民進黨執政，並預料北京有可能採取限制台灣人入境來報復。

台學者：C-17專機首降台灣 展現美軍緊急運輸能力

另外，台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時稱，美國C-17運輸機是戰略戰術的運輸機，這次雖然是搭載參議員訪台，但也傳達一個訊息，就是當狀況緊急時，美軍是有能力展現緊急運輸能力，同時此次降落松山機場，代表松機具備緊急起降大型運輸機的能力，因此這次行程除透過友台議員進行政治外交，另一方面亦在展示美國的緊急運輸能力。

路透社周六（5日）報道指，3位參議員這次訪台可能會激怒北京當局，因為美國與大部份國家一樣，並未與台灣有正式外交關係；美聯社周日（6日）則報道指，中國向來視台灣為其領土一部份，並阻止任何稱呼台灣為國家的舉動，因此相信3位參議員這次訪台會令中國非常不悅。

自台灣爆發疫情，兩岸在疫苗採購問題上爭論不斷。台灣當局指摘北京干預其從德國採購BioNTech疫苗，導致雙方談判在最後一刻破局，而北京則批評台灣拒絕其提供的疫苗，拿人民生命「玩政治遊戲」。

《蘋果》記者／中央社／路透社／美聯社

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