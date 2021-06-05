廣東疫情未遏止，內地前日新增24宗確診病例，其中11宗為本土個案，全來自廣東。繼荔灣區後，廣州昨日下午2時起也封鎖南沙區，市面公共交通暫停。當地有超市的蔬菜被搶購一空，市民表示：「去年疫情最嚴重的時候也沒這麼緊張。」廣州11個轄區目前均展開全員核酸檢測，同時全省合共抽調7,500人赴廣州支援。

超市「洗劫」一空

廣州今次疫情由荔灣區首名確診者引發，至今已1傳85人。有鑑南沙區近日出現多宗本土確診個案，當地昨起全面封區。目前有10幢居住樓宇被「封閉管理」，居民嚴格居家，足不出戶；另有20幢實行「封控管理」，民眾只進不出，嚴禁聚集。居民需要居家隔離和接受核酸檢測。根據封區通報，南沙區所有區域一旦發現確診病例，需立即點執行封閉管理。

所有巴士、地鐵等區內公共交通亦在同日下午暫停，高速公路、碼頭、高鐵、長途客運等全部離南沙的通道亦暫時關閉。區內亦停止所有商貿服務，包括娛樂場所、餐飲、商舖、健身文化活動場所等地方全部停業。待14天內無新增感染者，病例及密切接觸者受有效管控後，當局才會考慮解封。「南沙的菜都被搶空了」、「去年疫情最嚴重的時候也沒這麼緊張，下午接到通知趕緊去超市買東西發現超市早已經洗劫一空」南沙居民於微博提到市面情況。廣州市民提到，南沙出封區通知後，在20多公里外的天河區，街頭也明顯沒有平日熙熙攘攘的景象。

廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰指出，今次疫情病毒傳播速度快，報告的病例中，潛伏期的中位數僅為3.2日，大大短於以往的5.9日，有人在感染當日就發病。他指出，廣州疫情目前可控。此外，廣州11轄區均開展全員核酸檢測，其他城市合共調出7,500人赴穗支援。

此外，廣州為防控疫情，下月1日起非廣州市籍中小客車在管控區域的連續行駛時間，最長不得超過四日，其後過冷河四日才能再次入區。

《廣州日報》/微博