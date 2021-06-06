今日是「六四鐵漢」李旺陽「被自殺」9周年，他的胞妹李旺玲過去8年都跟丈夫一同拜祭兄長，但今年丈夫因罹患末期癌症，需要留醫，李旺玲首次隻身前往拜祭。李旺玲今日在被公安監視下完成拜祭，她對《蘋果》表示，拜祭時她特別向哥哥訴說香港這兩年的情況，「我跟哥哥說了，六四那天，香港30多年來，一直都舉行燭光晚會，從去年開始，他們當局抓了很多紀念六四的人，今年肯定也是一樣。」她指自己也對李旺陽說出自己的矛盾，既希望有人堅持，但也擔心港人安危，希望港人可以保護好自己。

李旺玲今早在兩個公安和兩個政府街道辦人員監視下，到墓地拜祭九年前「被自殺」的李旺陽。李旺玲指，她拜祭時被禁止拍攝，只能燒個紙錢、點個香燭、向李旺陽說一些話，「我跟哥哥說了，六四那天，香港30多年來，一直都舉行燭光晚會，從去年開始，他們當局抓了很多紀念六四的人，今年肯定也是一樣。」李旺玲一直關心香港的情況，她也藉這次拜祭，跟哥哥說了內心的掙扎，「我也跟哥哥說了，其實這種事也很矛盾，也不希望香港同胞因為這個事，被當局抓起來。」

李旺玲多年來因為一直堅持平反六四、為兄長追尋死亡真相，長年被當局禁止離開中國，但身在沒有自由的地方，還是顧及港人，「香港那邊抓了那麼多的人和那些民主人士，我真的是想，如果我們能走在他們前面，替他們抵擋一些威脅，我真的是在所不辭。香港現在也再不是自由之港了，我也希望香港同胞還是能保重自己。」

「他是不會自殺的。」李旺玲為了兄長已經堅持9年，她指自己始終堅信李旺陽不會自殺，「我就信我哥哥，他是一個很堅強的人，他已經坐了23年的牢，在監獄裏面，慘無人道的對待他都能挺過來，都到了社會上，在醫院裏就要跟我們住在一起，還是在醫院裏，怎麼可能（自殺）？我很相信他，他是一個很堅強很堅強的人，他絕對不會自己自殺的。因為他說了，民主中國馬上就要到了。」而李旺陽在逝世前一天，還着她翌日要帶收音機給自己，讓耳朵恢復功能。

李旺玲指，過去8年丈夫趙寶珠都會一同拜祭李旺陽，但趙寶珠今年發現結腸癌末期，本已做了手術，但癌細胞擴散至肝部，現在住院治療，故今年是她首次獨自前往拜祭。她指，丈夫上月接受了一次手術，已經用了10萬元人民幣（下同，約12.1萬港元），現在需四處借錢，籌集多10萬元，以進行第二次手術，「如果找不到的話就只有在等死了。他自己也說，他不能替哥哥見證民主中國」，李旺玲想起結婚37年的老伴受的痛苦，也不禁在電話另一頭哽咽，「很多付不起醫療費用的人，只能等死……我真的很不好意思……我是真的很難受……很難受。」

訪問時李旺玲在醫院照顧丈夫，她也讓趙寶珠對港人講一些話，趙寶珠氣弱如絲地說：「謝謝香港同胞，一直支持我們大陸的民運人士，現在雖然香港一直被當局打壓，還有很多不屈不撓的香港同胞一直在堅守，我謝謝他們，致尊祟的敬意。」

「六四鐵漢」李旺陽在六四後被多次判監，合共23年，期間遭受非人對待，出獄時失明失聰，身患多種疾病。2012年，李旺陽在醫院被發現「上吊」死亡，當局指他是自殺，但事件疑點重重，除了前一晚還叫家人帶收音機給他，他被發現時雙腳着地，也令人懷疑李旺陽是「被自殺」。而李旺陽在離世前不久，曾接受有線電視記者訪問。

《蘋果》記者

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