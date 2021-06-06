內地兩周之內連爆3宗造成嚴重傷亡的報復社會事件。昨午（5日）安徽安慶市發生的鬧市隨機斬人血案，再多1名傷者搶救無效死亡，令事件中的死者增至6人。官方初步調查顯示，25歲被捕男疑犯因「家庭不順悲觀厭世而洩憤行兇」。有網民將疑犯起底，指疑犯17歲時曾被家人送入精神病院，當時已萌生報復社會念頭，每日鍛練體能，提升「掐死人」能力。

中共安慶市委宣傳部官方微博「安慶公佈」今日中午通報斬人案最新進展，指截至今日中午12時，15名傷者中，1人於昨晚8時搶救無效死亡，令連同昨日遇難的5人，事件已造成6人死亡，餘下14名傷者中，1人危殆13人穩定，院方已按「一名傷員一個救治專家組、一個護理團隊」全力救治。

通報指，經調查，疑犯為25歲吳某，安慶市懷寧縣人，無業，犯案原因是「家庭不順悲觀厭世而洩憤行兇，已被採取刑事強制措施」，指公安機關將加快偵查調查、依法予以嚴懲。

通報又指，案發後公安部連夜派出工作組趕赴安慶，督察指導案件處置工作。省委書記李錦斌、省長王清憲等領導第一時間作出批示，全力挽救傷者生命，加強管控防止社會隱患；副省長、省公安廳廳長李建中迅即趕往安慶處理案件調查及善後。

事發於昨午4時許，疑犯於迎江區人民路商業步行街持刀隨機傷人，最新導致6死14傷。官方今日通報指，警方在民眾配合下於接報後4分鐘鎖定疑犯，距接報時間9分鐘，於下午4時36分拘捕疑犯。

傳疑犯曾患精神病 決心成社會噩夢

斬人案發生後，昨晚內地已有網民對疑犯起底，指疑犯全名為吳亮，是安慶市懷寧縣石鏡鄉人，並在昨晚及今早，先後上載聲稱是疑犯在2013年的網上留言截圖。截圖內容顯示，被指是疑犯的吳某，當年被送入安慶專收治精神病患者的市第六人民醫院，表示要成為別人的噩夢，留醫期間又一度每日做俯卧撐和仰卧起坐鍛練體能，目標是能「做到掐死人」，隨後因「發現要完成目標時間太長」，改為準備磨尖牙刷作武器，「這樣就可以殺人了」。

安慶發佈／新浪微博

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