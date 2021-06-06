美國3名跨黨派國會議員，包括參議員達克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）、參議員軍委會成員沙利文 （Daniel Scott Sullivan）及參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）於周日（6日）訪問台灣，預料這次行程停留約3小時；達克沃思其後宣佈美國將向台灣送贈75萬劑疫苗，而沙利文則展示其所戴的口罩印有「Love from Taiwan」字眼。

3位參議員於當日早上7時19分抵台，並由台灣外交部長吳釗燮親自接機；其後3人致辭時，都特別提及台灣去年在疫情初期捐贈美國1,000萬口罩。其中沙利文表示，美國正以開放和合作的精神與盟友一起緩解這場疫情，提供數以百萬計的有效疫苗，並在致辭尾聲時指着自己的口罩，稱這次他特意戴上印有「Love from Taiwan」的口罩，而現在向台灣送贈疫苗則是「Love from America」（來自美國的愛）。

至於達克沃思當日除宣佈美國將向台灣送贈75萬劑疫苗外，又表示將與總統蔡英文會面，以了解台灣的需求，並將這些訊息帶回華府，強調台灣在疫情初期向美國提供醫療物資和捐款，如今他們代表美國人民感謝台灣，形容這是民主國家互助的另一個例子。

庫恩斯則說，他們於明天返回美國參議院後，下周將投票通過外交關係委員會的一項重要立法《戰略競爭法案》，其中包括再次明確強化美台關係的重要，他希望藉由採取強而有力的兩黨投票，強化美台關係的戰略重要性，讓台美關係更加緊密。

台灣《蘋果新聞網》／《三立新聞網》

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