六四事件前日（4日）32周年，內地及香港也畏之如虎。廣州有基督徒當日在地鐵內舉起「六月四日 為國家禱告」標語，翌日凌晨遭警方上門拘捕。另外，成都秋雨聖約教會傳道家門則被不明人士鎖上，不能外出。

維權網報道指，基督徒高恆於六四32周年當日，於廣州地鐵2號線某地鐵站，舉起「六月四日 為國家禱告」的紙牌，並將照片上傳到社交網絡。至5日凌晨1時，居於廣州南浦的高恆，在家被警察上門抓捕。

在微博上，高恆寫下：「一切社會層面上的苦難，雖然往往被歸結於制度與政治的醜惡，然而，究其根本，它無不源於人心中根深蒂固的罪性。就這一罪性而言，我們與屠殺的決定者、指揮者和執行者，並無根本的不同。感謝主，我們雖同為罪人，卻蒙了從上帝而來的奇異恩典，悔改認罪，接受耶穌為主，從而成為上帝的兒女。」這也是高恆被捕前留下的最後一條微博。

另外，據美國民間宗教權益組織「對華援助協會」消息，6月4日當天起，「成都秋雨聖約教會」傳道吳五清家的防火門被鐵鏈鎖住，門外有3、4個人把守，限制吳五清及家人外出。至上周六中午仍未解除封鎖，吳五清於是報警，但警員抵達後只與看守者交談，未向吳五清了解情況。至截稿時，仍未確定吳五清是否已恢復自由。

維權網／自由亞洲電台

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