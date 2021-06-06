廣東上月下旬出現新一輪疫情，不斷擴大，目前已蔓延至廣州、佛山，多地被列為高風險地區。最新一期《財新周刊》引述專家分析這次疫情，發現最初染疫的郭姓老婦病發後到茶樓飲茶，與被傳染的病人有一定距離，專家認為病毒在空氣中傳播的距離，遠超過去認為1米的安全距離。

報道引述廣州市疾控中心副主任張周斌指出，這一輪疫情有着潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高的特點，從郭婦在5月21日受感染後至本月3日，以每日雙位數的速度增加，已出現64名確診者及13名無症狀感染者，他認為這次疫情的形勢，與之前的完全不同。

廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平則指出，流行病學調查發現多名確診者曾到茶樓飲茶，即使與侍應接觸數秒，與感染者相隔數張枱用餐，亦會被傳染。他認為，這表明病毒在空氣傳播的距離，比過去所認為的1米更遠。

疫情的另一特點，是在中南街的城中村爆發。蔡衛平指城中村最少有27名確診者，但流行病學調查發現，「他們這麼多人並沒有真正地聚集在一起吃飯或者進行其他活動……患者雖然同一時間在一間餐廳喝早茶，但中間隔了好幾張桌子」。

讓蔡衛平更擔心的是病毒傳播至少5代，「我們監測病人的病毒載量，和第一、二代沒有甚麼區別」，他表示，這意味着病毒的傳播力沒出現衰減，即這次的病毒比2020年疫情時的厲害得多。

在廣州爆發的疫情，病毒屬於印度變種病毒。中國疾控中心病毒學首席專家董小平指出，綜合已有文獻來看，印度發現的突變株的傳播能力較先前毒株確有增加。張周斌稱，廣州本輪疫情的病毒基本再生係數（R0），在5月26日達到5，29日更升至6.06，這比過往認為新冠病毒R0大約在2至5高很多。

廣東再爆發疫情後，至今仍未找到最先染疫的75歲郭姓婦人的感染源頭，但武漢大學醫學部病毒學研究所教授楊占秋認為，這並不意味現有境外疫情防控策略失靈，他認為，入境者隔離時病毒檢測呈陰性，解除隔離後變成陽性，繼而引發本土病例是在所難免，不認為需要調整防疫措施。

《財新周刊》

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