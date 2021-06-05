有中史科老師向《蘋果》表示，香港教育局只是「交功課」，「純粹就咁播抗日歌，我唔覺有咩吸引力」。教協理事、歷史科教師張往亦向《蘋果》稱，歌詞可以當成史料去研習及出題，但「如果背後的價值觀，官方想要求學生去全盤接受，呢樣嘢係絕對唔應該出現」。

該中史科老師稱，自己都試過播抗日歌曲，吸引學生進入學習氣氛。大約在3至4年前，當時他教抗日歷史時被教育局視學，他講述1937年的「八一三戰役」時播抗日歌《中國不會亡》，結果反被視學官稱播歌無意義。他笑說：「當時咁樣講，時移世易，而家當然唔同啦！」對於教局建議舉辦「抗日歌曲欣賞會」，他稱要視乎如何舉辦，「如果只係播，播流行曲都唔得啦，學生都唔聽歌嘅，除非MIRROR姜濤改編去唱，純粹咁播我唔覺有咩吸引力。」對於教育局在中史的國安課程，他揶揄說：「唓，楊潤雄都係打份工啫，你估佢真係有理想咩，如果唔係就唔會送啲仔去外國讀書啦，你估佢真喺咁愛國咩」。

張往稱：「老師點樣教，就係老師專業嚟嘅。教育局嘅建議係可以咁樣教，佢唔係話一定要咁樣教。」他認為，如果教育局強調學校一式一樣做同一件事，那一定會有反效果。他認為在教學上，歌詞可以作為很好的史料。在一些用詞激烈的抗日歌詞，可以問學生當時為何使用這些歌詞去表達感受，反映當時中國是甚麼情況，威脅有多大，「甚至可以啟發到學生去深入思考，係咪可以避免兩個國家做類似嘅嘢，那將是比較高階嘅歷史教育元素。」

張往認為，只要本着專業及開放態度，教局及老師不要灌輸某一套價值觀，教抗日歌曲不是問題。不過在現時政治氣氛下，他擔心「有老師唔係好夠信心，又或唔想花太多時間去處理佢覺得唔易處理的事情上，有機會自我審查咗。」

《蘋果》記者

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