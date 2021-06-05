台灣疫情持續蔓延，昨日公佈新增476宗本土個案、35宗追加個案，合共511宗；38宗死亡，創單日新高，全台累計死亡人數達225宗。苗栗疫情擴大，多66人確診。疫情加劇令當地醫護大流失，短短四個月已有近800人離職。

長者優先接種

新增476宗本土個案中，新北最多達229宗、台北144宗，苗栗則以外勞、工廠相關群聚案新增66宗病例。由於苗栗電子廠爆發群聚疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至昨日，苗栗京元電子廠共有131人確診，超豐電子廠則有九人確診，兩家工廠的外勞來自同一間中介公司，住在相同宿舍區，部份確診者染上最先在英國出現的Alpha變種病毒。超豐電子昨起為約4,000名員工做檢測，至於停工三日的京元電子廠則已完成7,000多名員工的檢測。

針對死亡率創新高，總統蔡英文表示，因為死亡案例以長者居多，指揮中心已經宣佈後續疫苗施打，長者也將列為優先接種的對象。蔡續說，指揮中心現也在苗栗設置前進指揮所，除疫情防治外，將持續加強醫療能量，以降低重症比例和死亡率。

受疫情持續加劇，以及暴力、歧視事件頻傳，台灣《聯合報》引述護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年2至5月有795名醫護人員離職，其中以「雙北」人力流失最多，台北有256名護理人員離職，新北也有101人，北部人力短缺，但南部卻有護理人員在放無薪假，陳怒批「政府在哪裏？」、「有政府不做事」。

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