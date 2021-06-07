台灣近日疫情嚴峻，與時同此，疾病管制署今（７日）表示，今年4月曾接獲醫院通報，一名住在中部的流感輕症5歲女童身上，分離出無法次分型的A型流感病毒，經疾管署進一步檢驗並進行基因排序為H1N2v流感病毒，此豬流感病毒株在國際十分罕見，這次也是台灣首宗人類感染豬流感的H1N2v個案。

經疾管署疫調查後，女童未曾出國，家中從事禽畜養殖業，今年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，3月13日開始發燒，3月14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

習近平往青海考察

中共總書記習近平今（7日）前往青海考察，下午到位於西寧市的青海聖源地毯集團有限公司，了解企業在當地原材料資源優勢，創新設計理念，提升產品競爭力，帶動群眾就業增收等情況。

隨後，習近平到文匯路街道文亭巷社區，考察社區加強基層黨建、完善基層治理、推進民族團結進步等情況。

「天問一號」任務着陸區高分影像圖發佈

國家航天局今（7日）發佈中國首次火星探測天問一號任務着陸區域高分影像圖，清晰可見天問一號着陸平台、「祝融號」火星車及周邊區域情況。

影像圖由天問一號環繞器高分辨率相機，於6月2日下午6時拍攝。圖像右上角有兩處明顯亮斑，靠上的亮斑由兩個亮點組成，較大亮點為天問一號着陸平台，較小亮點為「祝融號」火星車。

截至昨日（6日），「祝融號」火星車在火星表面已工作23個火星日，開展環境感知、火面移動、科學探測，所有科學載荷設備均已開機工作，獲取科學數據。環繞器運行在周期8.2小時的中繼軌道，為火星車科學探測提供中繼通訊。

中國與東盟重慶開會 推進南海行為準則磋商

新華社報道，中國和東盟國家落實「南海各方行為宣言」第19次高官會議今日在重慶市舉行，由中國外交部邊海司長洪亮作為中方高官，和菲律賓副外長Theresa P. Lazaro共同主持會議。各方就落實「宣言」、加強海上務實合作，和「南海行為準則」磋商等議題交換意見，並認為南海形勢總體穩定。會議並就「準則」下一步磋商安排達成共識，同意盡快恢復案文的第二輪審讀，爭取早日達成「準則」。

為處理南海主權爭議，中國和東盟10國於2002年簽署「南海各方行為宣言」，目標是最終磋商形成「南海行為準則」。中國近期加快磋商進程，國務委員兼外長王毅3月在全國兩會中表示，南海的不穩定因素和安全風險來自域外，又指中國將和東盟國家排除干擾，推進「南海行為準則」磋商。6月5日，王毅和印尼總統特使、對中合作負責人魯胡特（Luhut Binsar Panjaitan）在貴陽共同主持的「中國印尼高級別對話合作機制」首次會議中，也提到加快「準則」磋商等5點共識。

另外，中國也正和東盟國家在重慶召開「中國—東盟建立對話關係30周年特別外長會」，和「瀾滄江—湄公河合作第6次外長會」。

綜合報道

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