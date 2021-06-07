（新增內容）台灣中央流行疫情指揮中心今日宣佈新增214宗確診病例，分別為211宗本土個案及3宗境外移入個案，並新增26宗死亡。指揮官陳時中表示，今天案例比較少，但不排除是因為周六、日篩檢人數較低導致。

指揮中心表示，今日新增的211宗本土病例，為106名男性及105名女性，年齡介乎未滿10歲至90多歲，發病日介於上月21日至本月6日。個案分佈地區以新北市82宗最多，其次為台北市60宗，苗栗縣45宗，彰化縣8宗，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3宗，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1宗。

至於新增的26宗死亡個案，為20名男性及6名女性，年齡介乎50多歲至90多歲，發病日介乎上月10日至本月2日，確診日介乎上月12日至本月5日，死亡日介乎上月31日至本月6日。

針對今（7日）的26宗死亡個案，其中有3宗是無症狀感染，甚至有不少是確診當天到隔天就死亡，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，最近的死亡案例中，發病到死亡由8到14天仍最多，佔4成，但有18％的個案，由發病到死亡時間很短，只有2、3天，他會請疾管署昆陽實驗室進行基因檢測，擔心是否出現特別狀況。

而昨（6日）美國宣佈捐贈的75萬劑疫苗，指揮官陳時中表示，目前正在簽約當中，尚未得知運送方式，他進ㄧ步補充，國際間要捐贈與採購疫苗相當歡迎，不會因為台產疫苗而去影響疫苗採購。

台灣疫情自從在5月中旬大爆發以來，一直未有降溫，目前維持全台三級警戒至6月14日，行政院今天宣佈延長全國三級警戒至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

行政院長蘇貞昌今天召開行政院擴大防疫會議，會中由指揮中心報告上周國際和台灣疫情發展、各項醫療量能，疫苗施打規劃以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。

行政院發言人羅秉成會後表示，由於目前疫情仍未穩定，蘇貞昌審酌各部會意見後做出裁示：延長全國的三級警戒兩周至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

而昨日公佈的病例苗栗縣有75宗，首度超越台北市的64宗，京元電子、超豐電子、智邦科技3間廠都爆發外勞群聚感染。蘇貞昌也表示，請勞動部和內政部務做好配合，處理外勞確診或隔離等工作。

萬芳醫院感染科主任李文生亦表示，疫情是否趨緩，需觀察未來每天確診數、快篩的陽性率、死亡人數三大重點。

李文生認為，苗栗疫情已進入外勞的生活圈。他指外勞在台的生活圈大多以同鄉為主，因此國內第二波疫情可能由外勞傳播鏈爆發更多社區感染，建議政府要超前部署，針對全台外勞進行快速檢測。

中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫生王任賢表示，從這波疫情來看，疫情確實有逐漸往南走的趨勢，外勞感染鏈在第二波疫情被認為是關鍵。王任賢認為，台灣目前已有約200多萬劑疫苗，既然外勞被認為是高風險群，不應拘泥順位，盡早讓外勞全部接種疫苗，才能取得阻斷疫情的先機。

台灣《蘋果新聞網》

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