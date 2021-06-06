台灣鬧疫苗荒之際，美國跨黨派三名參議員旋風式訪台三小時，並宣佈給予75萬劑疫苗，台灣成為首批獲美國捐贈疫苗的國家或地區之一。三人獲台灣總統蔡英文接見，蔡形容疫苗對台灣來說是「及時雨」，將銘記心中。今次三名參議員坐軍用連輸機抵達，是美國首次以外交方式用軍機訪台。

美國聯邦參議員達克沃思、蘇利文及昆斯本在南韓訪問，談及美韓軍事、疫苗及北韓後，前晚（5日）突然宣佈訪台，昨早由南韓出發，早上7時19分抵達松山機場，台外交部長吳釗燮接機。

沒透露疫苗牌子及送抵日期

達克沃思在致辭中宣佈，美將贈與台灣75萬劑疫苗，稱「台灣被列入第一批接種疫苗對美國至關重要」，強調美方感謝台灣在疫情初期支援美國，他們「會確保台灣人獲得所需的一切。」三名參議員沒有透露疫苗牌子及送抵日期。

拜登政府早前透露會捐贈700萬支疫苗到亞洲，南韓獲100萬支強生疫苗，故台是第二個獲美捐贈疫苗地區，佔總數超過十分一，台灣人口及確診數少於南韓，卻獲75萬劑疫苗。捐贈韓國疫苗由白宮發言人宣佈，台灣則由參議員專程實地宣佈，足見美台關係密切。

由於台灣疫情蔓延，三人一直逗留松指部機場貴賓室。早上8時30分，總統蔡英文抵達機場貴賓室，乃首次在該處接見外賓。蔡說「疫苗對台灣是及時雨，台灣會銘記在心」。她又稱近日有來自美國和日本的支持，台灣獲得更多疫苗，而且能及時取得，成為台灣抗疫一大助力。三人約在早上11時離開台灣。台灣蘋果新聞網引述黨政高層透露，美國事前並沒有透露捐贈多少疫苗，僅告知由三名參議員宣佈，又稱「絕大部份是打一劑的強生疫苗」。

今次三名參議員坐軍用連輸機C-17抵達台灣的松山機場，而非以往坐行政專機來台，亦深受外界關注。過去美國軍機最少五次抵達台灣機場，但四次是救災及人道支援，如2011年美軍加油機KC-135降落松山機場，為送AIT官員送醫；剩下一次在2015年，美軍F-18戰機因事故被逼落台南空軍基地。因此，今次美國是首次以外交目的故意用軍機抵台，亦是C-17首次降落松山機場。

觸碰中共「紅線」 網民熱議

中共以往將美軍機降落台灣，視作侵略中國國土，踩到國家統一紅線。去年8月美軍EP-3E電子偵察機傳在台灣起飛，《環球時報》總編胡錫進當時嚴厲警告，稱「如果台灣與美方做了美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線」、「（解放軍）可摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。昨天美國航母列根號戰鬥群在台灣東部巡邏，C-17公然在松山機場升降，台灣網民嘲諷：「想問一下怎麼都沒有飛彈過來啊？」大陸微博網民崩潰稱「屈辱啊」、「大陸對台底綫何在？毫無原則底綫惠台，複讀台獨是絕路，淪為天下笑柄！」

台灣《蘋果新聞網》

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