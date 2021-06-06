山西日前有大學舉行運動會，其中一場短跑賽事的短片，卻震驚網絡。短片見，一名大會攝影師與賽手同時起步，攝影師單手舉起沉重的攝錄器材，但一直領跑，所有跑手均無法追近。有網民笑指，「這是一位被攝影耽誤的運動員」、「快也算了，還要舉着攝影器材」。

山西大同大學體育學院上月28日舉行高校運動會，短片見一場百米短跑賽事，開賽前各跑手在紅線前準備起跑，賽道外側則站着一名攝影師，距離起跑線約10米。

鳴槍起跑後，跑手與攝影師同時起步，攝影師左手舉着器材邊跑邊拍攝，令網民震驚的是，各位跑手不要說超越，甚至無法縮短與攝影師的距離，比賽後段，狂奔中的攝影師更越跑越快，進一步拉開與跑手的距離，直到衝過終點，各跑手能全程看着攝影師的「尾燈」。

內媒報道，這名技驚四座的攝影師是23歲的郝曉陽，他是大同體院大四學生，攝影之外，也是運動愛好者，特別喜歡短跑。

郝曉陽因短片爆紅後，再被網民發現，他在短跑賽中邊攝錄邊奔跑的神技，曾在2019年的高校運動會上展示人前。

郝曉陽近日受訪時透露，單手持着穩定器與攝錄器材重達5公斤，笑言開賽後「還故意減速，等了下他們。不過，當天的比賽選手都是每個學院選拔出來的佼佼者，跟拍是一個很大的挑戰。」

報道指，郝曉陽在體院就讀期間曾獲200米第一名、100米第二名、4×100米第四名等佳績。

運動之外，郝曉陽的校園生活也很活躍，既是班長又是校園記者，還常組織班級活動和幫忙同學收快遞。下月將畢業的郝曉陽表示，因日後未必再有機會參加母校運動會，所以當日想以追拍的方式來告別大學生活。

網民看過「飛毛腿」郝曉陽的表現後，留言「是運動員無法超越的人」、「找不到對手，才當了攝影師」、「這是一位被攝影耽誤的運動員」。

新浪微博／中國之聲

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