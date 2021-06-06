中共總書記習近平提出「惜食令」後，全國人大常委會極速訂立《反食品浪費法》，今年4月底實施。內地當局已強行執法，摘走菜葉的中學、為撐偶像號召倒牛奶入坑渠的真人騷節目先後高調被罰，但浪費食物「真正」的戰場、「一定要食到回本」的自助餐餐廳，浪費食物情況仍未見改善。北京一間海鮮自助餐廳近日將食客剩下食物短片放上網，稱扣掉客人100元人民幣（下同，約121港元）按金被對方投訴，不少網民見枱上吃剩的蟹、鮑魚仔、海螺及八爪魚等，都支持餐廳老闆，更稱扣回100完根本不夠。

餐廳老闆將食客剩菜短片放上網，見食客吃剩極多食物：海螺、螃蟹都剩了一整盤，個頭不小的鮑魚，有些已在小鍋煮，但並未有食用，有些根本更未下鍋。旁邊的邊爐，老闆用筷子一撈，除了鮑魚，還有完整的八爪魚。老闆不禁在片中大呼：「你要是吃完，剩一大堆，扔了我們肯定是心痛的……食材你拿過來之後，我們是不可能回收的！」

老闆表示，自助餐每人收費209元（約253港元），不限時不限量，入座前都會先收每張枱收取100元按金。老闆稱入座前他除了口頭勸喻食客不要浪費食物外，店內亦有告示寫着：「食材珍貴，勤拿少取，杜絕浪費」。老闆又稱，平常都會因為浪費而扣食客的按金，「不時扣，都是20、30……我們不會去隨意扣每一桌的客人」，可是這次食客浪費實在太嚴重，沒想到扣掉100元後，食客會投訴他。

「我不支持店家，為甚麼只扣100元？」短片引發不少網民熱議，網民不但支持老闆扣掉所有按金，更質疑收得太少：「這大個的鮑魚，不說鍋裏的，3個活的好好的在盤子裏，看着都讓人覺得離譜！」「建議收三人份錢！」「有些憨憨吃自助餐，管你三七二十一先拿滿滿一桌，拍個照片發個朋友圈，吃不吃得下就是另一回事。」

根據《反食品浪費法》，餐飲服務經營者可以對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾的相應費用，收費標準應當明示。經營者亦可透過菜單上標註食品份量、規格、建議消費人數等方式，為消費者提供點餐提示，根據消費者需要提供公勺、公筷和打包服務。

《北京晚報》／新浪微博／bilibili

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