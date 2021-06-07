新華社報道，十三屆全國人大常委會第29次會議今日（7日）下午舉行第一次全體會議，會中，憲法和法律委員會副主任委員沈春耀報道《反外國制裁法（草案）》審議結果，並將二審稿提請全國人大常委會審議。

報道引述法制工作委員會發言人辦公室指，一段時間以來，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆涉港等各種借口，造謠污蔑和遏制打壓中國，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施「制裁」，粗暴干涉中國內政。

今年以來，中國政府已多次宣佈對有關國家的實體和個人實施相應反制措施。今年全國兩會前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士建議國家制訂一部專門的《反外國制裁法》，作為依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。十三屆全國人大四次會議批准的《全國人民代表大會常務委員會工作報告》在「今後一年的主要任務」中提出，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

根據有關工作安排，法制工作委員會起草《反外國制裁法（草案）》。今年4月，全國人大常委會委員長會議提出立法議案，十三屆全國人大常委會第28次會議初次審議《反外國制裁法（草案）》。憲法和法律委員會根據常委會審議意見和各方面的意見作出修改完善，副主任沈春耀今日在常委會會議第一次全體會議中，報告了審議結果報告，並提交了二次審議稿。

新華社

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