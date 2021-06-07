上海市公安今日（7日）發通報，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一宗持刀傷人案件，但市公安局並未有交代詳情，但據指行兇者是一名大學副教授，被殺的是該校的副院長，殺人動機是因未完成科研任務被解僱。而楊浦區邯鄲路就只有上海復旦大學，有指案件發生在復旦大學的光華樓。

據報，7日下午約2時，楊浦區邯鄲路某大學發生一宗持刀傷人案件，兇手是39歲姓姜的復旦大學教師，事發後已被警員制服，而死者是49歲姓王的同系同事，被利刃割喉當場死亡。姜男指因工作關係對受害人懷恨在心，故對他施以「毒手」。

消息很快就登上微博熱搜，不少網民在上海公安微博下方留言稱，直接報道是復旦大學有這麼難嗎？更指「楊浦區邯鄲路某大學...還有別的大學嗎？」，有人就表示下午路過時看到光華樓有警車開過，「還在想畢業季節是否出了甚麼事」。

據指，死者為復旦大學某學院黨委書記，目前該學院網站已經關閉。疑犯為該學院姜姓教師，早前透過人才引進計劃進入復旦，聘用期限6年，但因他科研任務未能達標，學院決定將他解僱前，殺害學院黨委書記。

有現場目擊者指出，兇案發生於復旦大學數學學院，死者疑似王永珍書記。姜男已被刑事拘留，案件正進一步調查中。

新浪微博

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