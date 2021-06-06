中共將於7月1日前後大肆慶祝建黨百年，日前以「廣場正在進行慶典相關裝飾搭建工程」為由，6月23日至7月1日間暫停開放天安門廣場。據悉中共總書記習近平屆時將會在大會上發表講話，有分析指江澤民、胡錦濤等退休領導人如果身體允許，可能在慶典上現身，有異見人士則被「通知」要在當日出遊，不能留在北京。

月尾封天安門 異見者禁留京

新加坡《聯合早報》日前引述分析人士稱，江澤民及胡錦濤等多名前領導人，若身體狀況允許，可能會參與慶祝大會。江胡上次與現任總書記習近平共同亮相，是在2019年10月1日的天安門城樓觀看閱兵。江胡當時白髮斑斑，站在習的兩側觀禮。胡錦濤更是容貌與神情顯得蒼老憔悴，網絡一度議論紛紛。

據報，中共將首次頒授「七一勳章」，受勳者為710多萬名黨齡達50年、一貫表現良好的中共黨員。中共早前指今次沒有閱兵，外界預計會有空中編隊組成「100」字樣。分析人士認為，飛行表演編隊屆時或飛越天安門廣場上空，並與廣場的文藝表演同步進行，現任中共高層領導也可能前往毛主席紀念堂獻花，以表明傳承革命歷史。天津學者蘇強此前認為，中共此舉是為了展示強大的形象及強硬態度，目的是震懾民眾，同時也是給支持者一種信心。

另外，北京異見人士查建國日前亦向自由亞洲電台表示：「（警方）已經打過好幾次招呼啦，六四要出去，不能在北京。七一中共建黨100周年，也要出去。」

自由亞洲電台