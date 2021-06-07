（內容更新）內地最新疫情：周日（6日）新增19宗確診個案，其中5宗屬本土個案，均來自廣東；其餘14宗屬境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東3宗、浙江及雲南各2宗，遼寧、河南、四川各1宗。內地累計確診病例91,267宗，死亡病例共4,636宗。珠海市宣佈，自周二（8日）上午10時起，經珠澳口岸出入境的人士需改為持有48小時內核酸檢測陰性證明。

在廣東省新增的5宗確診個案中，3宗來自廣州，1宗來自深圳，1宗屬本土無症狀感染者轉確診，同樣來自廣州。當地亦新增2宗本土無症狀感染者，分別來自廣州及湛江；另外新增3宗境外輸入確診病例，廣州報告1宗，佛山報告2宗；同時新增10宗境外輸入無症狀感染者，廣州報告7宗，江門報告1宗，肇慶報告2宗。

深圳市所新增的1宗確診病例來自龍崗區，該名45歲羅姓患者居於龍崗區西坑嚇壩村，為鹽田港工人，上月21日隔離觀察，本月2日轉為7天居家健康監測，其間羅男曾接受11次核酸檢測，結果均為陰性，延至周日（6日）確診；根據初步調查，羅男在檢測呈陽性前未曾離開西坑區，而西坑區至今仍實施全員管控，截至6日已展開5輪核酸檢測，未有發現其他確診病例。

針對羅姓患者11次核酸檢查均為陰性一事，復旦大學附屬中山醫院檢驗科原主任潘柏申教授指，絕大多數情況下，一般是14天，最多21天，如果核酸檢測一直是陰性，就可以停止檢測。按深圳衞健委公佈的訊息，羅姓患者是隔離17天後才被確診的，在21天檢測周期內。潘續指，多次檢測呈陰性而最後出現陽性的情況，最常見可能與採樣有關，包括採樣部位、採樣技術及成熟、規範的採樣操作，以及沒有採到病毒複制部位的樣本等。

潘柏申稱：「個別病人可能時間很長，以往國內外都有報道，有的病人可能20幾天才出現感染。個例和普遍規律，有時候可能會是不一樣的，也不能對立着看。」

深圳機場周日（6日）晚表示，周一（7日）起所有從深圳機場乘機出港的旅客（不含外地中轉旅客），須出示「健康碼」綠碼及72小時內核酸檢測陰性證明，其中持廣州、佛山身份證或14天內曾前往廣州、佛山的出港旅客，須提供48小時核酸檢測陰性證明。深圳地鐵亦宣佈，在地鐵4號線及羅湖站、布吉站、深圳北站、福田站、機場站、竹子林站、蛇口港站7個站點實施健康碼。

珠海市周一（7日）宣佈，自周二（8日）上午10時起，經珠澳口岸出入境的人士要由原本的需持有7天內核酸檢測陰性證明，改為需持有48小時內核酸檢測陰性證明。廣州市亦宣佈，今天12時起所有要離開廣州的人士，需持有48小時核酸檢測陰性證明。

廣州市番禺區宣佈進一步加強大石街的防疫措施，對大石街大興村西興街6號房屋、沿江中路和興農莊、北聯村新南大街四巷3號房屋實施封閉管理，要求居民足不出戶；並對石街大興村1隊和3隊住宅區域，以及大石街文化廣場及崗東路以東，大石水道以南，桔芳園、荔芳園以西，朝陽西路以北區域實施封控管理，要求民眾只進不出，嚴禁聚集。

截至周一（7日）上午7時，內地共有2個高風險地區，分別是廣州市荔灣區白鶴洞街及中南街；另外有11個中風險地區，全部位於廣東省，其中廣州市佔8個，包括荔灣區東漖街、衝口街等，佛山市佔3個，包括南海區桂城街道華福御水岸小區、萬科金域名都小區及禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區。

廣東省中高風險區停售多款感冒藥

廣東省藥監局周六（5日）宣佈，要求當地的中高風險區停售部分藥物，包括多款感冒藥如風寒感冒顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）、四季感冒片、感冒清熱顆粒等，直至恢復為低風險地區，並要求持健康碼「黃碼」的人士不可入店買藥。

廣西壯族自治區藥品監督管理局今年1月9日亦曾表示，要求當地零售藥房停售咳嗽、發燒類藥物。南寧市衞健委一名工作人員當時解釋，此舉主要是為了防控疫情，防止有患者隱瞞或未去檢測病毒，自行買退燒藥醫治，可能會導致疫情擴散。而南寧市第四人民醫院重症醫學科副主任劉昇就認為，藥監部門嚴格管理解熱鎮痛藥和感冒藥等藥物，是為了規範藥物的使用，以甄別出入公共場所的發燒人員，防止部分症狀被掩蓋。

高考開鑼 廣州設專車載高風險地區考生往返

內地全國高考周一（7日）開鑼，由於廣東目前仍有疫情，63.6萬名廣東考生要實施連續14日的健康監測，以及7天核酸檢測和已接種疫苗，屬確診者的密切或次密切接觸者的考生，會有不同的防控措施應對。廣州市教育局表示，要求在高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。廣州市招考辦亦呼籲家長不要到考場門口聚集；有住宿條件的中學，考生應統一在校內住宿，直至高考結束，其餘考生則應避免前往人群聚集的場所，減少在外就餐。

而16名滯留在廣州荔灣區的省內市外考生，將分別安排新設考試地點，其中7名滯留在中風險區的考生會被安排在廣州市第一中學考試，9名滯留在高風險區的考生則被安排在金道中學考試。

北京今年有逾5萬名考生，當局要求前線考務人員須全部接種疫苗，全體工作人員須持有7日內核酸檢測陰性證明，考生亦須在應考前14日接受健康監測。

專家：21款疫苗進入臨床試驗

衞健委副主任曾益新向《新華社》表示，內地疫苗的接種總數量已有7億多劑次，在全球遙遙領先，但每百人接種的比例並不領先，而近日發生的本土病例顯示防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，建立「免疫長城」，當局擴大疫苗的重點人群和地區，提供上門接種等措施，接種量一天2,000多萬劑次，預期到年底前可以完成至少70%的目標人群接種。

曾益新又指，目前內地已有21款疫苗進入臨床試驗階段，並透露目前有關單位展開噴鼻式和霧化吸入式疫苗的臨床試驗，會適時組織專家論證安全性和有效性。而專家亦已經對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，待相關部門批准後，會根據需要在這個年齡群中使用。

國家衞健委網站／財新網／新浪新聞／新華社

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