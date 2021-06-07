（新增內容）中國近年以「戰狼」風格主導外交，導致與西方主要國家的關係日益緊張，而就在外交僵局不斷加深之際，中國國家主席木習近平近日釋放出對外宣傳工作調整的訊號，要求注重「謙遜謙和」的基調，努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。不過，有觀察人士認為，這不代表中國對外戰略有變，只是自認戰術上「還可以更好」。

習近平5月31日主持中共中央政治局集體學習時要求，要構建「具有鮮明中國特色的戰略傳播體系」，營造有利外部輿論環境，提升中國「在重大問題的對外發聲能力」，且要「注重把握好基調，『既開放自信也謙遜謙和』，努力塑造『可信、可愛、可敬』的中國形象」。這是中共十九大後由25人組成的中共中央政治局首次就針對「對外宣傳」進行集體學習。

英國廣播公司（BBC）中文網引述美國芝加哥大學政治系教授楊大利指，在中美關係與中國外交整體佈局均陷入膠着的當下，外宣是外交的一環，中國領導人如今可能希望在戰術上作出調整。但他指出，習近平這次講話並不意味着北京承認「戰狼外交」錯誤，「只是在說可以做得更好」。

此次習近平的講話是在政治局集體學習中做出的。楊大利認為，從中共體制來講，這種場合的性質不比政治局會議，更多是要藉此「加深一下黨的領導對這個主題的認識」。

他還認為，可以從此次另外2個訊息看出，中共可能會在形勢與方法上有新做法，但無意對外戰略作出重大調整。一是習在講話中提到要加強對中共的闡釋。楊認為，習與他的幾位前任的一個不同之處，在於他講話強調共產黨合法性，「讓大家理直氣壯地宣傳共產黨執政」，此次繼續強調這一點，顯示「所謂戰狼風格是不會變的」。

二是此次講課學者的選定——復旦大學特聘教授張維為。張在過去幾年中屢稱西方媒體「帶有強烈意識形態偏見甚至敵意」，稱西方主流媒體「長期以來對中國的報道不實事求是」。《中國紀檢監察報》6月3日引用張維為表述稱：「為了更好地與西方交流，我們要學會與西方交鋒，交鋒之後往往才能更好地交流。」張還指：「我覺得中國也確實到了這麼一個時候，對於誤讀中國，特別是惡意誤讀，該出手就出手，該調侃就調侃，該當頭棒喝就當頭棒喝，該和風細雨就和風細雨。」

楊大利認為，選定張維為意味着這次學習「實際上是中共自己人在做一些反思」。「他這些年所推動的東西毫無疑問代表着一種風格，這種風格對美國有時候是蔑視，某種程度上這也展現出很多在做外宣工作人的風格和基調，因此這並不是一種完全批評的態度，而是他們自己人在反思『我們已經做得很好了，但是還要做得更好』。」

另外，習近平此次講話的語氣明顯更加溫和，他提到要在外宣中加強「感召力」、「親和力」、「說服力」，同時要廣交朋友，不斷擴大中國的「國際輿論朋友圈」。澳洲國立大學學者宋文笛分析，習的講話內容與拜登此前的重要表態可以形成對照。例如，拜登曾在就職總統後首次記者會上表示，民主與專制的問題是中美關係的核心。他稱習認為專制是未來的潮流，民主在越加複雜的世界中將無法發揮作用，而美國「必須證明民主在發揮作用」。而習此次稱要幫助國外民眾了解中共「為甚麼能」，是在間接回應「拜登再三透露的危機感」，意在強調中共政權的「績效正當性」。

在此基礎上，他指出，習近平還迴避了外國人介意涉及意識形態推廣的「中國模式」字眼，使用凸顯借鑑務實經驗的「中國方案」，此舉「意圖將中西雙方的歧義從戰略層級降溫到例如脫貧等實際層面問題，重新定位二者之間的關係」。他也認為，習這番講話意在強調中共大外宣的戰術轉型，「在措辭上勇於吸納西方詞匯、在溝通上凸顯中國經驗的普世共同性，借此弱化外界壓力」。

北京異見人士季風接受自由亞洲電台訪問時則指，近幾年，美國對華企業實施科技封鎖，加上大量外資撤離中國，經濟形式每下愈況，因此，當局需要調整外交策略：「如果五毛發聲就是跟黨國添亂。所以現在中國全面反對（五毛言論）對抗（西方），現在戰狼都在說不能與美國脫鈎，現在高層很少有人喊打擊美帝國主義和西方反動勢力。這是中國政治的一貫行為。現在戰狼已經變熊貓了。」

BBC中文網／自由亞洲電台

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