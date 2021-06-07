（新增內容）內地人口老化問題嚴重，中央5月31日落實推出「三孩政策」，圖借提升生育率力挽狂瀾，偏偏年輕人「非暴力，不合作」，不僅高舉旗幟「躺平」拒生，有90後更主動結紮。年輕人與中央政策唱反調，近日有內地雜誌藉一個個案例剖析他們結紮的原因，鳳凰網轉載有關報道後，今午突然將文章下架，惹人聯想。與此同時，美國《紐約時報》亦探討了中國「丁克」（DINK；兩份收入，沒有孩子）拒生育的問題，有受訪者坦言：「對我們這一代來說，其實小孩不是必需品。」泌尿外科專科醫生黃國田向《蘋果》指，男性輸精管結紮是永久性避孕方法，亦屬常見，但在香港未見有年輕人主動結紮的現象。

被形容為立場中間偏左的內地時事政治雙周刊《南風窗》，昨日在微信官方賬號發佈了一篇題為「23歲，自願結紮的男生」的文章，指部份90後男性在單身時就主動結紮，原因之一，是受到養好一個孩子的困惑甚至恐懼所驅使。今年3月底，1993年出生的蔣不（化名）躺上了輸精管結紮的手術台。他表示，初中開始就決定不生育，因為他不喜歡小孩，也不認為自己能成為一個很好的父親，更「不想要未經我選擇的人際關係」。而最終促使他下定決心的是，當時女友因生理期遲了兩三天以為可能懷孕感到焦慮這件事。「退一萬步，有一天（我真的）想要有一個孩子陪伴，也可以選擇領養。」

23歲的單身未婚男子劉垠（化名），去年7月也做了結紮手術。正在讀研究生的他指，同年春節時偶然看到一篇講述女性生育的文章，提到她們在懷孕前所受的職場歧視，以及懷孕中的飲食起居、生理反應如孕吐等，再到分娩時的10級痛、死亡率，分娩的恥骨分離、漏尿、惡露等情況。「但這還只是個開始，和養育比起來，這些都是鳳毛麟角。我和一個女孩子戀愛結婚，是想和她在一起，快快樂樂體驗人生的每一天，為甚麼要讓她經歷這些？」

劉垠的友人胡宇傑（化名）也在29歲時去醫院結紮。報道指，胡自2018年便有絕育的決心，他5歲時父母離異，母親改嫁，父親再婚，他與繼母相處不好，15歲就離家出走，到大城市打工。在他看來，戀愛是為了快樂，婚姻是好的戀愛加上感情穩定的結果，但「戀愛、婚姻、生育是3件事」。

然而，目前內地大部份公立醫院都不接受病人主動要求結紮，還需要配偶和家屬簽字，單身想要做手術，面臨的阻攔不少。胡宇傑就曾跑遍福建當地的6間醫院，都被以「未婚未育」拒絕，最後到四川成都一間醫院完成手術。

2019年底，時年28歲的顧非（化名）做了結紮手術。他有個感情穩定的女友，但兩人決定不生小孩，「男性結紮比女性對身體的傷害更小」。但他跑遍了全市醫院，正規的不給未婚未育的他做手術，婦幼保健院只給女性做，生育指導站告訴他：「已經20多年沒做過這手術了，老醫生都退休了。」接下來幾個月，顧非打了很多通電話給當地計生委員會卻被敷衍，「說現在開放二胎了，這手術都不做了」。直到年底，他終於在當地找到了一間公立醫院，從體檢到簽訂手術同意書，他被詢問了5次「想好了嗎」。

報道指，主動結紮的年輕男子屬少數中的少數，仍會招來不少質疑和奚落，甚至被嘲諷「只是為了不戴套，爽」。對此，蔣不反駁：「在長期穩定的親密關係中，就算以此為理由，也一點也不可恥。」劉垠則認為，安全套還具備隔離細菌的作用，即便自己決定結紮，必要的安全保護措施也不能丟。

《紐時》中文網日前亦刊登了一篇探討選擇做結紮手術的內地「丁克」男性的文章。現年27歲的黃玉龍接受訪問時指，去年6月他做了結紮手術，作為送給自己的生日禮物。他說，童年時父母外出打工，留下他給親戚照顧，每年才回來看他一次，他為此怨恨父母，也不想要孩子，努力追求成為「丁克族」。從事手機維修工作的他，月入約4,000元人民幣：「我如果也結婚生子，還是底層人吧，到時候我還是會像我父母一樣把小孩（留在）家裏待着吧，我不想啊。」

24歲的黃先生則是一名在江蘇省無錫市讀計算機專業的研究生，他在一個丁克論壇認識了一名28歲的女子，他未來的伴侶。「我經常給她科普女性生育的成本有多高，有多恐怖。」去年11月，黃先生在蘇州做了結紮手術。他說，他給6間醫院打了電話之後，才找到了願意做手術的醫生。他說，他計算了一個孩子大約只能盡孝10年，並得出結論：生孩子不值。「養孩子是高付出低回報的，（我）覺得養小孩特別麻煩。」

文章指，丁克這種生活方式已存在幾十年，直到最近才進入中國主流社會，不斷上漲的生活成本和其他經濟問題讓許多年輕人不想要孩子。丁克也與中國政府試圖避免即將到來的人口危機的努力有直接衝突，而主動結紮的隊伍似乎正不斷壯大。如今，有些保險公司直接向丁克家庭做推銷，婚介機構在向不想要孩子的單身男女宣傳他們的服務，房產中介有專門為丁克夫婦提供的公寓，曾被宣傳為育嬰室的卧室正在被改造成家庭健身房。

泌尿外科專科醫生黃國田接受《蘋果》訪問時指，理論上，男性輸精管結紮後可重新接駁，但未必能夠還原功能，恢復生殖能力，故醫生一定會在手術前強調手術的效果可能無法逆轉。因此，男性輸精管結紮可謂是永久性避孕方法，且避孕成功率高，相對於避孕套、女性服藥、子宮環等「可還原方法」，較為一勞永逸；長遠而言，在成本上也較用避孕套、避孕藥低。不過，黃醫生建議，男性宜與伴侶商討並仔細考慮後，再決定是否要結紮。

他指，結紮後男性依然有勃起功能，可正常進行性行為，也可以射精。而手術原理是在陰囊切開一個小切口，勾出輸精管後切斷，再紮起兩端縫合，放回陰囊，過程中可局部麻醉，順利的話，15分鐘內就可完成，對健康完全沒有傷害。他又指出，70至80年代，香港家計會鼓勵市民完成生育計劃後，做輸精管結紮手術，至今家計會仍有相關服務，且價格較私家醫院低廉，是常見避孕方法。惟他表示，在香港，未見有年輕人做結紮的現象。

《蘋果》記者／《南風窗》／美國《紐約時報》中文網

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