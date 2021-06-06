台灣史上最長的限水令終於解除。近日彩雲颱風及梅雨鋒面為當地帶來豐沛雨量，紓緩旱情，苗栗、台中和北彰化地區解除限水措施。總統蔡英文表示，雖然旱象暫時緩解，但絕不能輕忽極端氣候的影響，還是要繼續節約用水，才能確保水資源。

料穩定供水至7月底

旱災中央災害應變中心指揮官經濟部長王美花昨日表示，雖水情已紓緩，但抗旱仍未結束，應變中心將在今日舉行會議，進一步檢討後續抗旱節水策略。水利署表示，自6月1日至今中部地區累積降雨超過平均100毫米，因此即日起解除苗栗、台中、北彰化地區「供五停二」的分區供水措施，估計可以穩定供水到7月底。

受鋒面影響，昨日南部多地因暴雨水浸。高雄有行車隧道水深及腰，汽車拋錨被困水中，消防員游繩救出司機和乘客，當地早上錄得逾300毫米雨量，當局須啟動多部抽水機；屏東縣雨量乃全台之冠，截至昨午1時30分錄得304毫米雨量，市區內兩棵著名的老榕樹不敵雨勢倒下；日月潭集水區蓄水率回升到近四成。但蔡英文透過臉書發文表示，雨勢讓水庫明顯進賬的同時，也要特別注意防災，特別是住在山區或低窪地區的民眾，一定要注意安全。

農委會發佈5月下旬至6日下午5時的豪雨農損統計，總計損失約750萬元新台幣（約210萬港元），以台中市最為嚴重。受損農作物以梨最多，其次為西瓜、苦瓜、一期水稻及香瓜等。

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