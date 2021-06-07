對於美國參議員訪台，中國外交部今日（7日）表示堅決反對，並已就此向美方提出嚴正交涉。國台辦發言人馬曉光則對美方喊話，敦促恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止同中國台灣地區任何形式的官方往來和軍事聯繫。

馬曉光又指，目前島內疫情持續惡化，民進黨當局無視廣大台胞生命健康安全，處心積慮挑釁兩岸關係，製造事端，再次暴露民進黨當局視民眾生命如草芥、不顧台灣民眾健康福祉、一味進行政治操作的謀「獨」本性與醜惡嘴臉。

美國空軍C-17運輸機昨日（6日）在台北中途停留3小時，機上美國民主、共和兩黨一個國會代表團訪問台灣，台灣總統蔡英文在台軍松山空指部接見。

訪台參議員為達克沃思（Tammy Duckworth）、沙利文（Daniel Sullivan）及庫恩斯（Chris Coons）。3人抵台後，會見台灣總統蔡英文，並宣佈經過與白宮討論後，美國計劃送贈75萬劑COVID-19疫苗。

另外，對於有數以千計的匈牙利人反對政府在布達佩斯興建上海復旦大學海外分校一事，汪文斌則表示，跨國合作辦學是各國加強教育國際合作的普遍實踐，符合當今時代潮流和各方利益，希望當地有關人士能保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化及污名化。

環球網

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