日本、美國先後向台灣捐贈疫苗，但怎樣分配引起部份醫護人員的不滿，台北醫學大學附設醫院醫護人員向《台蘋》投訴，指院方分配疫苗不均，批評院方為保障臨床研究品質和研究發表的速度，犧牲醫護人員的權益；民眾黨立委蔡壁如則指出，醫護人員在抗疫第一線所面對的壓力巨大，「護理師（護士）離職潮還是爆發了」。

台北醫學大學附設醫院自3月25日起開始為員工接種政府配發的牛津疫苗，當時接種的員工可選擇是否加入院內臨床試驗計劃。近來本土疫情大爆發，有不具名的員工指出除了急症、加護病房、專責病房醫護可優先施打第二劑，院方亦在5月24日通知參與計劃者，準時隔9周接種第二劑，而非安排其他高風險的醫護接種第一劑疫苗。

該醫護又指，在受試者全數打完第二劑疫苗後，剩餘的疫苗也沒有依照各門診的風險高低去安排醫護接種，反而院方以層級高低和單位區分，導致有負責照顧隔離病房確診病患的護士，直到5月29日至30日才接種疫苗。

該醫護人員批評，院方不該為了保障臨床研究品質和研究發表的速度，犧牲掉一線醫護人員的權益，「我們很願意跟大家一起站在前線，但也需要適當的保護，希望上級能夠正視底層的焦慮，讓醫療人員全面施打完疫苗才是當務之急。」

對於員工的指控，院方回應指現時已接種的醫護人員，沒有投訴所稱「參與臨床試驗的低風險人員」，也沒有以層級高低、單位去區分接種，又感謝參與臨床試驗計劃的員工是在疫苗血栓風險尚不明確的情況下，願意率先接種疫苗並接受抽血檢測，日後會強化接種資訊的公開與透明，消弭員工疑慮。

而前線醫護人員不止要為疫苗煩惱，曾任台大醫院護理師的台灣民眾黨立委蔡壁如在Facebook撰文指，有護士在聊天群組中表示不敢回家，擔心會把病毒傳染給家人；亦有家屬要求護士辭職，否則「不讓她回家」。

蔡壁如又表示，前線的護理人員除了要面對醫院的工作壓力，還對面對隔離中的確診者有時也是無奈的壓力，面對家屬的哀求與要求，更是心力交瘁，醫護人員與染疫者之間的對立和撕裂越來越嚴重，「護理師離職潮還是爆發了！」

台灣《蘋果新聞網》

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