內地網上購物「小紅書」的微博賬號近日被停用，這個被外界視為「中國版Instagram」的社交平台，過去亦曾多次傳出負面消息，2019年更一度被多個手機應用程式平台下架，禁止用戶下載，其後小紅書要發聲明承諾整改才獲解禁。另外，亦有化妝品公司的職員抱怨在小紅書中投放數百萬元人民幣（下同）的宣傳費，但效果差強人意，更令公司由盈轉虧，最終要裁員7成。

在微博上，仍有不少內地網民不知道小紅書賬號被禁，只是發文向朋友詢問小紅書維護的時間何時完結。

小紅書於2013年創立，用戶通過發佈短片、圖文等方式去記載生活點滴。不過，小紅書的用戶推薦商品的內容真實性就多次引起質疑。其中在2019年7月曾一度被手機程式應用平台禁止用戶下裁，雖然當時未有公佈原因，但相信是與小紅書被指筆記代寫、數據造假有關。

2019年的3月，內媒曾報道「小紅書種草筆記產業鏈」，指小紅書平台上用戶分享的內容可能並非真實的親身體驗，而是由專業寫手按照商家需求編造而成。同年4月份，據媒體報道，小紅書平台上出現9萬多篇煙草軟文，隨後要全部下架。更有網民質疑不少分享酒店帖文都有性感女子穿比堅尼出鏡，而用戶則狂留言問房價，實際上是在賣淫。

而小紅書在8月發聲明表示會整改，才在2個月後重中獲准再度上架。

截至2021年2月，小紅書的活躍用户數達1.38億，吸引不少企業投放廣告，但能否有助銷情則要看運氣。深圳一間國貨化妝品公司的營銷總監 趙曉哲指，所屬的公司去年在小紅書上花費數百萬元去宣傳，包括高薪挖角小紅書的員工來公司負責推廣，又學習小紅書的「營銷三板斧」：圖好看，包裝新穎、瘋狂投廣告。

公司相繼接洽明星、KOL和素人來賣廣告，又找來網軍留言推高流量，雖然吸引不少用戶「求購買鏈接」，但最終沒有轉化為實際銷量。而且公司投放在小紅書的宣傳費用佔總額近一半，但在其他如淘寶店鋪、微商、線上代理商等分銷渠道上的銷量都比在小紅書高得多。

在燒了近半年的錢後，公司終於停止在小紅書賣廣告，更發現銷量幾乎沒有產生任何影響。而長期燒錢做推廣的策略亦令公司從盈利變為巨額虧損，結果2021年公司要裁走達70%的員工。

新浪財經／中新經緯／新浪微博

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